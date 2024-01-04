До предмаксимальной, если говорить простыми словами. Максимальная — это уже непосредственно ввод войск на Украину.

Несмотря на то, что специальная военная операция ВС РФ на Украине продолжается уже без малого два года, есть в России значительное количество тех, кто до сих пор не осознают, с кем на самом деле идёт этот конфликт, каковы в нём ставки и каковы его масштабы. Российское военное и политическое руководство регулярно характеризует конфликт на Украине как западное прокси, и у этой характеристики есть колоссальное количество подтверждений.

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Не секрет, что ВСУ сейчас полностью зависят от западной военной и финансовой поддержки, и вот, сегодня Минобороны России опубликовало итоговый материал, позволяющий прикинуть степень вовлечённости западных стран в боевые действия на Украине. Если говорить простым языком, то если максимальная степень — это уже непосредственно прямое боестолкновение ВС РФ и НАТО, то происходящее на Украине лишь на одну ступень ниже.

Согласно статистике МО РФ, Украине оказывают поддержку 54 государства Запада и аффилированных с ним: всего с момента начала специальной военной операции западные государства профинансировали Киев более чем на 203 миллиарда долларов. Более пятисот (70 военных и более 430 двойного назначения) американских и натовских спутников сейчас работают в интересах вооружённых сил Украины, американская компания SpaceX передала Киеву более двадцати тысяч терминалов спутникового интернета Starlink.

Количество переданной тяжёлой военной техники колоссальное: свыше 1 600 единиц артиллерийского и ракетного вооружения, свыше 200 зенитных ракетных комплексов, более 5 200 единиц бронетехники, свыше 23 тысяч беспилотников различных типов.

Активно в боевых действиях участвуют наёмники: всего с момента начала специальной военной операции, по статистике российского оборонного ведомства, на Украину прибыло свыше 13,5 тысяч иностранных наёмников. Из них в строю осталось менее двух тысяч: 5 900 наёмников были ликвидированы, остальные сбежали с Украины, понимая, какая судьба их ожидает.

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Перед нами лишь сугубо военно-статистический пример (без учёта экономической и политической составляющих этого противостояния) того, насколько серьёзен нынешний конфликт, и что ставки в нём по обе реальные стороны (Россия и Запад) — по сути, ва-банк. Слишком многое поставлено на кон, и понятно, что ни одна из реальных сторон на попятную не пойдёт. Так что продолжаться, скорее всего, всё будет либо вплоть до политического коллапса в Киеве, либо до военного коллапса ВСУ на линии боевого соприкосновения, либо пока Запад всё-таки не осознает объективную действительность. К сожалению, первый и третий варианты крайне маловероятны, и остаётся самый тяжёлый и затратный.