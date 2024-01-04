На линии боевого соприкосновения их не видели, да их вообще не видели на Украине.

Ещё в начале осени минувшего года Пентагон с гордостью сообщил о том, что предназначенные для передачи Украине основные боевые танки M1 Abrams уже находятся в стране и, по логике вещей, готовятся принять участие в боевых действиях. Однако время идёт, линия боевого соприкосновения продолжает пусть медленно, но верно уходить вглубь контролируемой Украиной территории, а «Абрамсов» всё нет и нет.

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Этим вопросом начинает задаваться уже даже западная пресса. Так, Forbes прямым текстом заявил, что с момента передачи Украине танков M1 Abrams прошло уже несколько месяцев, и с тех пор никаких доказательств их присутствия в стране предоставлено не было. Журналист Forbes сокрушается, что неясно, чем Украина занимается с этими танками.

При всём этом в материале утверждается, что даже если «Абрамсы» будут задействованы в бою, то перед этим их необходимо сначала экипировать дополнительной защитой, которая позволит им выдерживать удары беспилотников, ставших настоящим бичом нынешнего вооружённого конфликта. Автор статьи справедливо пишет, что беспилотники, в основном FPV-дроны, сейчас применяются по всей колоссальной линии боевого соприкосновения и соперничают с минными полями за звание основной угрозы бронетехнике по обе стороны конфликта.

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Куда Киев дел переданные ему американские танки, и вправду очень любопытно. Вероятно, Вашингтон запретил Украине загонять M1 Abrams даже близко к линии боевого соприкосновения, прекрасно понимая, что эти танки там ждёт. А ждёт всё то же самое, что происходит как с советскими, так и с современными российскими, и с британскими, и с немецкими танками.