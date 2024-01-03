Об этом заявил глава МИД Украины.

После массированных комбинированных ударов ВС РФ по военной и связанной с ней инфраструктуре Украины в самом Киеве, а также в западных столицах началась самая настоящая паника: системы ПВО, вопреки фантазиям генштаба ВСУ, удар практически не отражают, ущерб колоссальный, противовоздушные ракеты западного производства сбиваются с курса и падают в реку. В общем, ситуация серьёзная, и если удары продолжатся, то это может свидетельствовать о подготовке ВС РФ к тому, чего, например, очень сильно опасаются в Черниговской области.

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И вот, по теме российских ракетных и беспилотных ударов скоро соберётся внеочередное заседание совета Украина—НАТО. Соответствующими сведениями сегодня поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Одной из основных тем заседания, отметил Кулеба, станет «усиление» украинской ПВО.

Трудно сказать, каким образом коллективный Запад будет восстанавливать (это более правильный термин в сложившейся ситуации, чем «усиление») украинскую ПВО, которая регулярно выбивается ударами ВС РФ, ведь, как известно, почти всё, что можно было передать, западные страны Киеву и так уже передали.

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К сожалению, как мы видим, в Киеве так и не приходят к единственно верному выводу, который при этом до смехотворного прост: конфликт можно завершить переговорами на условиях РФ, но для этого надо звонить в Кремль и прекратить играть в необоснованную гордыню. Пока ещё есть, о чём договариваться.