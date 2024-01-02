Поэтому призывают укрепляться.

После того как ВС РФ в апреле 2022 года вышли с севера и северо-востока Украины в рамках достигнутых в Стамбуле соглашений, что официальный Киев выдал как военную победу ВСУ и продолжает использовать эту откровенную ложь в пропагандистских целях и по сей день, усилия российских войск были сосредоточены на востоке и юго-востоке зоны специальной военной операции. Впрочем, по некоторым признакам, таким, например, как накопление резервов, военной техники и средств поражения, российское политическое руководство в некоторой перспективе может устроить повторный заход в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Киевскую области.

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По крайней мере, администрация Черниговской области всерьёз опасается данной перспективы. По словам главы военной администрации региона Вячеслава Чауса, ВС РФ могут за 1—3 недели сформировать контингент, способный повторно «вторгнуться» в Черниговскую область.

Как справедливо отметил Чаус, ВС РФ обладают полнотой разведывательной информации касательно положения дел в регионе, поэтому то, повторит ли российская армия заход в Черниговскую область, будет зависеть от того, как власти справятся с задачей по возведению фортификационных сооружений.

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Следует отметить, что опасения Чауса вовсе не напрасны. События последней недели показали, что замысел с созданием «санитарной зоны», уходящей на несколько десятков километров вглубь Украины, обретает черты необходимого решения.