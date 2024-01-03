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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Бывший завод Volkswagen в Калуге перезапустит производство в первой половине этого года
Раз «Фольксвагену» российский рынок резко оказался «не нужен» (с 56-кратным ростом поставок-то в «Кыргызстан»), то найдутся другие.

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После того как все западные автопроизводители ушли с российского рынка и, убегая, сверкая пятками, побросали построенные в РФ свои заводы со всем оборудованием, началась их передача тем, кто готовы работать. Так, бывший завод «Фольксваген» в Калуге, который ныне приобретён российской компанией «Арт-Финанс», перезапустит производство автомобилей на своей площадке уже в первой половине наступившего года. Об этом сегодня заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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По словам Мантурова, «Арт-Финансу» удалось найти «зарубежного индустриального партнёра» для калужского завода. В детали глава Минпромторга не вдаётся, но нетрудно догадаться, о каком государстве, активно занимающем освободившуюся автомобильную нишу в России, идёт речь.

Согласно общедоступной информации, производственная мощность бывшего завода Volkswagen в Калуге составляет более 200 тысяч автомобилей в год.

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В теории, когда понадобится, европейские автопроизводители могут выкупить эти производственные площадки обратно, и многие аналитики полагают, что на данный шаг им придётся пойти, если они заходят сохранить свои компании. Ведь не секрет, что в Европе производство резко (что-то, видимо, случилось) перестало быть конкурентоспособным по причине утраты доступа к дешёвым энергоресурсам, тогда как в России стоимость энергии позволяет производить энергоёмкую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #volkswagen #автомобилестроение
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Шарманщик
20:47
Ну и где логика в твоих скринах, лошпед генно-модифицированный?
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Шарманщик
20:46
Он мне не дружок, а товарищ но тебе генетическому лошпеду почему-то это не понять, может потому что ты генетический лошпед?
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Truth Sееker
20:46
Ты не только в конструктивную беседу не можешь, но и в логику :D
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Шарманщик
20:44
Это ты врёшь, видимо потому что ты генно-модифицированный лошпед. В какой лаборатории тебя лаботимировали?
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Truth Sееker
20:44
Как тогда твое утверждение согласуется с утверждением твоего дружка, противоречия не видишь?
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Мегавольт
20:43
Красава. Большое спасибо. Наверно ксены на v3 и v4 еще долго будут радовать нетребовательных владельцев. 266 дорого ишо. Сам смотрю в сторону рязани 7500ф. Думаю в этом году обновлюсь. Недоядра штеуда...
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
Шарманщик
20:43
Тут все украинцы - один ты укронацик. Генетический лошпед нацик, неужели ты этого так и не понял?
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Truth Sееker
20:42
Так либо твой дружок врёт, либо ты
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Китя.
20:42
Полу кровка.
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Шарманщик
20:41
Не выше, а ниже. Хотя тебе генетическиму лошпеду видимо все равно, ты путаешь верх и низ, это так, лошпед?
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