Раз «Фольксвагену» российский рынок резко оказался «не нужен» (с 56-кратным ростом поставок-то в «Кыргызстан»), то найдутся другие.

После того как все западные автопроизводители ушли с российского рынка и, убегая, сверкая пятками, побросали построенные в РФ свои заводы со всем оборудованием, началась их передача тем, кто готовы работать. Так, бывший завод «Фольксваген» в Калуге, который ныне приобретён российской компанией «Арт-Финанс», перезапустит производство автомобилей на своей площадке уже в первой половине наступившего года. Об этом сегодня заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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По словам Мантурова, «Арт-Финансу» удалось найти «зарубежного индустриального партнёра» для калужского завода. В детали глава Минпромторга не вдаётся, но нетрудно догадаться, о каком государстве, активно занимающем освободившуюся автомобильную нишу в России, идёт речь.

Согласно общедоступной информации, производственная мощность бывшего завода Volkswagen в Калуге составляет более 200 тысяч автомобилей в год.

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В теории, когда понадобится, европейские автопроизводители могут выкупить эти производственные площадки обратно, и многие аналитики полагают, что на данный шаг им придётся пойти, если они заходят сохранить свои компании. Ведь не секрет, что в Европе производство резко (что-то, видимо, случилось) перестало быть конкурентоспособным по причине утраты доступа к дешёвым энергоресурсам, тогда как в России стоимость энергии позволяет производить энергоёмкую продукцию с высокой добавленной стоимостью.