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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ сообщило о возвращении 248 российских военнослужащих из украинского плена
На каких условиях и в какой пропорции происходил обмен, не уточняется.

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Около полугода между РФ и Украиной не происходил обмен военнопленными. Связано это было с тем, что, и это ни для кого не секрет, военнослужащих ВСУ в российском плену находится многократно (если не на несколько порядков) больше, чем российских военнослужащих — в украинском плену, а также с тем, что в нарушение договорённостей с Москвой Киеву были переданы находившиеся в Турции пленённые в Мариуполе в мае 2022 года боевики из запрещённой в России террористической организации «Азов».

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Тем не менее, давление на киевские власти стало слишком высоким, поэтому обменный процесс был возобновлён. Сегодня Минобороны России сообщило о том, что из плена были вызволены 248 российских военнослужащих.

На каких условиях и в какой пропорции осуществлялся обмен военнопленными, российское оборонное ведомство не уточняет, зато об этом сразу рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, из плена вернулись 230 украинцев, из которых 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и 6 гражданских.

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Как добавило Минобороны России, добиться этого результата удалось благодаря гуманитарному посредничеству Объединённых Арабских Эмиратов.

#россия #украина #политика #боевые действия
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"По его словам, из плена вернулись 230 украинцев, из которых 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и 6 гражданских." А что вообще гражданские делают в плену?
МО РФ сообщило о возвращении 248 российских военнослужащих из украинского плена
Шарманщик
20:51
Тут открылась страшная тайна, оказывается, местный генно-модифицированный лошпед в одной немецкой лаборатории с укрокомарами лоботомию проходил. Оказалось у Трусикера интеллект на уровне комара c лобо...
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Шарманщик
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Он мне не дружок, а товарищ но тебе генетическому лошпеду почему-то это не понять, может потому что ты генетический лошпед?
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Truth Sееker
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Ты не только в конструктивную беседу не можешь, но и в логику :D
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Шарманщик
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Это ты врёшь, видимо потому что ты генно-модифицированный лошпед. В какой лаборатории тебя лоботимировали?
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Как тогда твое утверждение согласуется с утверждением твоего дружка, противоречия не видишь?
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