Никак функционеры не понимают, что безумными заявлениями только усугубляют положение своего протеже.

Как и следовало ожидать, массированные комбинированные удары ВС РФ по военным объектам на Украине, включая столицу, заставили паниковать «политиков» коллективного Запада и аффилированных с ним функционеров из центральной и восточной Европы. В частности, из уст главы МИД Польши Радослава Сикорского прозвучало заявление о необходимости предоставления Киеву возможности нанесения ударов по «пусковым площадкам и командным центрам» на территории России.

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А добиться этого, считает Сикорский, можно только передав Украине ракеты большой дальности, попутно продолжая вводить против России односторонние санкции. По всей видимости, господин министр не понял, что все реальные санкции, какие только можно было ввести, уже введены, и ни к какому позитивному для Запада изменению они закономерно не привели, только обозлив россиян и укрепив их веру в то, что в Вашингтоне и европейских столицах друзей и даже партнёров у Москвы нет. Что же до дальнобойных ракет, то необходимо понимать, что за удары по территории России Украина получает ответ на несколько порядков большей силы, что на пользу государству отнюдь не идёт.

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К сожалению, мы раз за разом наблюдаем нежелание аффилированных с Западом политиков правильно выстраивать причину и следствие тех или иных действий ВС РФ, ведь не секрет, что эскалация конфликта со стороны России происходит только в ответ на эскалацию со стороны спонсоров Киева, и никаких боевых действий в принципе могло не быть, согласись США в декабре 2021 года признать законные требования России к собственной безопасности. Увы, сейчас уже слишком поздно об этом вспоминать: «мир, основанный на правилах», воцарившийся на планете после 1991 года, подвергается сносу и замене на совершенно иное устройство миропорядка, и украинский кризис в этом деле является ключевым событием, ставшим своего рода катализатором давно напрашивавшихся изменений.