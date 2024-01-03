И что это изменит для Германии, которая при Шольце пересекла точку невозврата?

Довести сильнейшую в Европе немецкую экономику, не находясь при этом в состоянии тотальной войны, до технической рецессии, это не столь уж тривиальная задача. Но действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц с возложенной на него миссией справился, за что получил статус самого непопулярного канцлера за последние 26 лет. Именно при Шольце Германия взяла и в одностороннем порядке перечеркнула десятилетия выстраивания отношений с РФ, за счёт которой, по сути, сохраняла конкурентоспособность своей промышленности, в результате чего, собственно, и оказалась в сегодняшнем состоянии.

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Есть, впрочем, в западных странах одна очаровательная особенность: главы правительства могут набедокурить, а затем просто взять и спокойно уйти в отставку, не понеся ответственности за свои действия и переложив её на преемника. И вот, западные издания потихоньку начинают вбрасывать в информационное поле мысли о том, что действующий глава немецкого правительства должен уйти в отставку досрочно — уже в этом году. В частности, соответствующей мыслью поделилась итальянская газета La Repubblica, сославшаяся на катастрофическое падение рейтинга как самого Шольца, так и возглавляемой им партии. Согласно сведениям издания, 75 % немцев недовольны работой главы своего кабмина.

Журналисты La Repubblica полагают, что кандидатом на пост канцлера в случае, если Шольц всё-таки уйдёт в отставку, будет действующий министр обороны Борис Писториус. Понятно, что с такой кандидатурой на изменение политического курса Берлина рассчитывать не стоит, а, значит, бессмысленно надеяться и на экономические улучшения.

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Необходимо понимать, что Германия слишком далеко зашла в своей риторике по отношению к России и слишком боится перечить Соединённым Штатам. По этой причине Берлин, несмотря на десятилетия партнёрских отношений с РФ, сегодня напрямую спонсирует Украину, став второй страной по объёму оказанной Киеву военной «помощи», которая затягивает российскую специальную военную операцию и приводит к повышению количества потерь в ВС РФ. Бытует мнение, что после того, что позволила себе Германия, будущего у отношений Москвы и Берлина уже нет. По крайней мере, маловероятно, что даже в среднесрочной перспективе они могут быть восстановлены. Что до немецкой экономики, то газопроводы либо перекрыты, либо уничтожены, от российского рынка сбыта Берлин добровольно отказался, репутацию как надёжного партнёра в остальном мире потерял, и в приемлемые сроки восстановить это невозможно физически. Такова цена отсутствия государственного суверенитета и волевых и дальновидных личностей в политическом руководстве, благодаря которым Германия развивалась с 1950-х по 2000-е.