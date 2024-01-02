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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евросовета усомнился в том, что Россия заинтересована в переговорах по Украине
Вам же прямым текстом было сказано: только на российских условиях.

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После сегодняшнего массированного ракетного удара по Киеву европейские функционеры, которые никак не могут составить верную цепочку причин и следствий произошедшего, задумались: верны ли порождаемые западной прессой слухи о том, что Россия якобы ищет переговоров по теме Украины. Сегодня на фоне ударов по Киеву этим вопросом задался председатель Евросовета Шарль Мишель.

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По словам господина Мишеля, «рекордное количество беспилотников», запущенных Россией по Украине за последние 24 часа, «демонстрирует истинные намерения Москвы». Председатель Евросовета заявил, что осуществлённые Россией атаки отличаются циничностью, поскольку производились в новогодние праздники.

Возможно, господин Шарль Мишель не знает, что 30 декабря жители Белгорода тоже готовились к праздникам, но в итоге 25 семей остались без ближайших родственников, а ещё свыше ста человек получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, весь конфликт будет продолжаться до тех пор, пока либо спонсоры Киева не выстроят правильную цепь причина—следствие, либо же пока ВС РФ не добьются поставленных задач военным путём. Сегодня все обстоятельства складываются таким образом, что варианта, альтернативного второму, российскому политическому руководству не оставлено.

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Что до переговоров, то Москва уже устала повторять, что она от них не отказывается, но проводиться они должны только на российских условиях. Никаких предпосылок к тому, что Киев и его западные спонсоры готовы к переговорам на условиях осознания объективной действительности, нет и пока не предвидится.

#россия #украина #политика #боевые действия
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