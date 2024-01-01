Списочек ведётся, спрос потом будет с каждого.

На сегодняшний день перед европейскими государствами, которые видят тенденцию и понимают, что поддержка Украины со стороны США ослабевает и рискует полностью раствориться в других поставленных перед Вашингтоном задачах и вызовах, стоит непростая с политической, но элементарная с морально-человеческой точки зрения дилемма: либо признать законность российских требований касательно собственной безопасности и начать наконец-то выстраивать с Москвой общую архитектуру безопасности в данной части света, либо продолжать максимально затягивать конфликт, вектор которого при этом никак не меняется, и дальше используя Украину как антироссийский таран.

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К сожалению, причём в первую очередь для Украины, западные спонсоры Киева пока рассматривают только второй вариант. В частности, сегодня правительство Норвегии официально разрешило прямые продажи вооружений и оборонной продукции от Минобороны страны военным властям Украины. Решение вступило в силу в день публикации, то есть, сегодня, 1 января 2024 года.

Согласно комментарию правительства Норвегии, данное решение соответствует интересам безопасности как самой Норвегии, так и Европы в целом. В Осло осознают, что конфликт на Украине «может затянуться», в результате чего Украина «как государство и нация» окажутся под угрозой.

При всём этом в Норвегии не гнушаются двойными стандартами. Так, вышеизложенное решение — это, по сути, исключительная мера ради Украины. Все остальные государства, находящиеся в состоянии конфликта, не могут обращаться за оружием в эту скандинавскую страну. Проще говоря, норвежские власти собственноручно расписались в том, что их закон — что дышло: куда повернёшь, туда и вышло.

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Норвежский оборонный комплекс совершенно незначителен в масштабах боевых действий на Украине, поэтому даже если разрешение о продаже вооружений Киеву будет реализовано, то никоим образом изменить вектор движения текущего конфликта оно не сможет. Это, пожалуй, должно быть очевидно, особенно в свете того, что даже беспрецедентные поставки оружия из США, возможности которых несравнимы с европейскими, вектор изменить не смогли.