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Когда европейские государства втягивались в украинский кризис на стороне Киева, то в их сознании главенствовала иллюзия того, что поддержка США будет бесконечной. Но демилитаризация — это процесс, которому в итоге оказалась подвержена не только Украина, но и её спонсоры, причём без каких бы то ни было реальных успехов ВСУ на поле боя. Как итог, администрации Белого дома становится всё сложнее убеждать конгрессменов в том, что необходимо продолжать оказывать Украине безмерную помощь, без которой, и это ни для кого не секрет, обстановка на линии боевого соприкосновения быстро схлопнется с предсказуемым результатом.
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И вот, на фоне отстранения США от Украины перед всё новыми вызовами в Европе начали ломать голову над тем, как заместить Америку в деле обеспечения Киева вооружениями. Как пишет британское издание The Times, британские и другие европейские страны пытаются сделать всё возможное, чтобы суметь финансировать Украину даже в случае отпадания США после прихода к власти Дональда Трампа, попутно по мере возможности наращивая производство вооружений.
При всём этом, гласит статья в The Times, британская разведка в лице её руководителей уверена в том, что шансов на победу Киева над Москвой в этом противостоянии в 2024 году нет по причине отсутствия у ВСУ как личного состава, так и необходимого количества и качества вооружений. Несмотря на это, в Британии вынашивают планы, реализация которых позволит затянуть конфликт ещё как минимум на весь наступивший 2024 год.
От себя добавим, что британская разведка крайне оптимистично смотрит на положение дел на линии боевого соприкосновения. Разговоры про 2024 год с намёком на то, что в 2025 и других годах случится что-то, что вдруг позволит впервые за всё время конфликта склонить чашу весов в пользу ВСУ — это в лучшем случае выдача желаемого за действительное.