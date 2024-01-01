Английский оптимизм поражает.

Когда европейские государства втягивались в украинский кризис на стороне Киева, то в их сознании главенствовала иллюзия того, что поддержка США будет бесконечной. Но демилитаризация — это процесс, которому в итоге оказалась подвержена не только Украина, но и её спонсоры, причём без каких бы то ни было реальных успехов ВСУ на поле боя. Как итог, администрации Белого дома становится всё сложнее убеждать конгрессменов в том, что необходимо продолжать оказывать Украине безмерную помощь, без которой, и это ни для кого не секрет, обстановка на линии боевого соприкосновения быстро схлопнется с предсказуемым результатом.

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И вот, на фоне отстранения США от Украины перед всё новыми вызовами в Европе начали ломать голову над тем, как заместить Америку в деле обеспечения Киева вооружениями. Как пишет британское издание The Times, британские и другие европейские страны пытаются сделать всё возможное, чтобы суметь финансировать Украину даже в случае отпадания США после прихода к власти Дональда Трампа, попутно по мере возможности наращивая производство вооружений.

При всём этом, гласит статья в The Times, британская разведка в лице её руководителей уверена в том, что шансов на победу Киева над Москвой в этом противостоянии в 2024 году нет по причине отсутствия у ВСУ как личного состава, так и необходимого количества и качества вооружений. Несмотря на это, в Британии вынашивают планы, реализация которых позволит затянуть конфликт ещё как минимум на весь наступивший 2024 год.

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От себя добавим, что британская разведка крайне оптимистично смотрит на положение дел на линии боевого соприкосновения. Разговоры про 2024 год с намёком на то, что в 2025 и других годах случится что-то, что вдруг позволит впервые за всё время конфликта склонить чашу весов в пользу ВСУ — это в лучшем случае выдача желаемого за действительное.