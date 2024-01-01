Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве сообщили, что на Украине были уничтожены примерно 180 объектов портовой инфраструктуры
И единственно верных выводов из происходящего в Киеве всё никак не делают. Значит, всё будет продолжаться.

реклама

Как мы уже неоднократно отмечали, за каждый свой необдуманный поступок, будь то обстрел мирного города или же удар по объекту гражданской инфраструктуры, Украина получает ответный удар на несколько порядков большей силы. Поскольку для действующей киевской власти Украина не является страной, за сохранность и в целом будущее которой следует переживать, поскольку у каждого подготовлены запасные аэродромы и маячит безбедная жизнь в странах Запада, то и логика действий руководства государства остаётся соответствующей, что приводит к продолжению получения Украиной непоправимого и неприемлемого ущерба, который затем кому-то (а кому — будет зависеть от официально признанного изменения границ) придётся восстанавливать.

реклама

В частности, в середине лета минувшего года, после того как ВСУ осуществили второй удар по Крымскому мосту, российский ответ последовал незамедлительно: массированными ракетными и беспилотными ударами уничтожалась портовая инфраструктура Украины в Одессе, Николаеве, Черноморске и других портовых городах и населённых пунктах. На сегодняшний день порты страны практически полностью утратили работоспособность, и вот, замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил о том, что к концу 2023 года в стране было полностью или частично уничтожено 180 объектов портовой инфраструктуры.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Добавим сюда и наполовину разрушенную энергосистему страны, из-за чего государство теряет возможность поддерживать энергоёмкие отрасли экономики, то вырисовывается весьма печальный сценарий. И это ещё ВС РФ не осуществляли массированных ударов возмездия за обстрел ВСУ Белгорода, приведшего к гибели уже 25 человек при более чем сотне пострадавших и получивших ранения разной степени тяжести.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин рассказал, чего не хватает на линии боевого соприкосновения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
9
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
2
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
7
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14
Выпущен очередной кривой дистрибутив Linux - Chimbalix 23.1 Alphachi
3

Сейчас обсуждают

&lt;TopUpdate&gt;
19:39
Главная проблема этого разъёма его хлипкость. От чего и происходит сильный нагрев.
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
kilobait3
19:34
ты ржешь а пацаны полегли. охуенно смешно уебок! черти ебаные!
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
&lt;TopUpdate&gt;
19:34
8000 линейка райзенов уже писали, это будут мобильные APU, ток сделанные под am5. А 9000 линейка райзенов это будет Зен5.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
kilobait3
19:32
китайский мусор не может быть впереди даже лютой дичи янки! все что сделано сяоми лютое говно от телефонов и до автомобилей. телефоны особенное говнище. сам пользуюсь этим шлаком и плююсь каждый день....
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
&lt;TopUpdate&gt;
19:30
Амд ничего не мешает под новую память типа DDR6 выпустить новый сокет и новые процы.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
kilobait3
19:29
наши уебки вливают в сша по серьезному, там развалом и не пахнет.
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
kilobait3
19:28
она такая.
В США заявили, что Зеленскому пора на покой, пока Украина совсем не развалилась
kilobait3
19:27
там армия умерла еще лет 10 назад. япония примером!
США перебрасывают в Корею 3-й бронекавалерийский полк "Храбрые стрелки" для противодействия КНДР
kilobait3
19:27
надеюсь подыхать будут медленно, как во вьетнаме! если бы ким не был трусом и дебилом, давно бы уже зачистил юк под газон.
США перебрасывают в Корею 3-й бронекавалерийский полк "Храбрые стрелки" для противодействия КНДР
antej90
19:23
Да еще 2133 мгц
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем