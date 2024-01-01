И единственно верных выводов из происходящего в Киеве всё никак не делают. Значит, всё будет продолжаться.

Как мы уже неоднократно отмечали, за каждый свой необдуманный поступок, будь то обстрел мирного города или же удар по объекту гражданской инфраструктуры, Украина получает ответный удар на несколько порядков большей силы. Поскольку для действующей киевской власти Украина не является страной, за сохранность и в целом будущее которой следует переживать, поскольку у каждого подготовлены запасные аэродромы и маячит безбедная жизнь в странах Запада, то и логика действий руководства государства остаётся соответствующей, что приводит к продолжению получения Украиной непоправимого и неприемлемого ущерба, который затем кому-то (а кому — будет зависеть от официально признанного изменения границ) придётся восстанавливать.

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В частности, в середине лета минувшего года, после того как ВСУ осуществили второй удар по Крымскому мосту, российский ответ последовал незамедлительно: массированными ракетными и беспилотными ударами уничтожалась портовая инфраструктура Украины в Одессе, Николаеве, Черноморске и других портовых городах и населённых пунктах. На сегодняшний день порты страны практически полностью утратили работоспособность, и вот, замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил о том, что к концу 2023 года в стране было полностью или частично уничтожено 180 объектов портовой инфраструктуры.

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Добавим сюда и наполовину разрушенную энергосистему страны, из-за чего государство теряет возможность поддерживать энергоёмкие отрасли экономики, то вырисовывается весьма печальный сценарий. И это ещё ВС РФ не осуществляли массированных ударов возмездия за обстрел ВСУ Белгорода, приведшего к гибели уже 25 человек при более чем сотне пострадавших и получивших ранения разной степени тяжести.