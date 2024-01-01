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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин рассказал, чего не хватает на линии боевого соприкосновения
Что логично, учитывая тип конфликта и во многом его революционные нововведения.

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Специальная военная операция на Украине уже сейчас активно изучается военными ведомствами стран, которые желают сохранить или получить конкурентное преимущество в плане обеспечения своих вооружённых сил. Тем же государствам, которые считают данный конфликт чем-то отдалённым и малозначимым, ещё придётся осознать реальность и начать изучать его опыт.

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В частности, речь идёт о колоссальной боевой роли беспилотников разных типов, которые применяются на линии боевого соприкосновения: с помощью БПЛА сегодня не просто ведётся разведка и наблюдение за позициями противника, из-за чего практически ни один шаг не остаётся неожиданным, но и осуществляется непосредственно огневое поражение целей. FPV дроны, маленькие коммерческие «квадрокоптеры», промышленные ударные БПЛА и барражирующие боеприпасы — всё это впервые массово стало применяться именно в зоне СВО на Украине.

И вот, сегодня президент России Владимир Путин, встречаясь с находящимися на лечении и реабилитации военнослужащими в госпитале имени Вишневского, заявил, что знает, чего не хватает «на передке». По словам Путина, это дроны, а также средства их подавления. Работа над решением данной задачи ведётся.

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На сегодняшний день беспилотники воспринимаются как дешёвое средство поражения в том числе и тяжёлой бронетехники, что в реалиях текущего конфликта, являющегося хрестоматийным примером боевых действий на истощение, является ключевым критерием эффективности вооружённых сил. В вооружённых силах Украины даже намереваются с помощью FPV-дронов компенсировать острейшую нехватку артиллерийских снарядов, хотя все, кто минимально знакомы с военной наукой, понимают, что никакой FPV -дрон не может заменить собой артиллерийский снаряд: слишком несопоставимы у них боевые части и дальность действия. А если применять дроны сопоставимой дальности и оснащённые аналогичным по уровню разрушительной силы зарядом, то они будут многократно превосходить по стоимости те же пресловутые артиллерийские боеприпасы. Дилемма.

#россия #украина #политика #боевые действия #бпла #беспилотники #дроны
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