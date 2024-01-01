Президент заявил, что РФ не будет отвечать Украине таким же образом.

Приехавший сегодня в военный госпиталь имени Вишневского в Москве, президент России Владимир Путин впервые прокомментировал удар, который был осуществлён 30 декабря со стороны Украины по городу Белгород, в результате которого погибли 24 человека, больше сотни человек пострадали, а также был нанесён ущерб городской и частной гражданской инфраструктуре. Беседуя с находящимися на лечении военнослужащими, Путин охарактеризовал данный удар ВСУ как террористический акт.

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Как отметил глава государства, Россия, конечно, может ответить ударами по площадям в Киеве и других украинским городах, но отвечать террором на террор Москва не намерена. По словам Путина, Россия била и бьёт по военным объектам, и будет продолжать это делать и впредь, причём с нарастающей силой.

Безнаказанным удар по Белгороду, заверил Путин, не останется. Здесь следует помнить, что за удары по Крымскому мосту, которые имели несравнимо меньший ущерб, Украина потеряла половину энергосистемы и практически всю портовую инфраструктуру. Каким будет истинный удар возмездия за гибель 24 человек в Белгороде, пока неизвестно.

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Двумя днями ранее Минобороны России заявило, что будет продолжать наносить удары по военной и связанной с ней инфраструктуре. Входит ли энергосистема Украины, окончательного уничтожения которой так боится киевское руководство, но которое при этом постоянно провоцирует ВС РФ на осуществление именно этого плана, в перечень инфраструктуры двойного назначения в представлении МО РФ, узнаем в ближайшие дни.