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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден заявил, что ставки в украинском конфликте выходят за пределы Украины
Похоже, до американских элит начал находить истинный смысл этого конфликта.

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С самого начала специальной военной операции этот вооружённый конфликт был не про Украину и не за Украину. К неизбежности данного решения российское руководство подвёл факт нежелания США даже рассматривать предложение Москвы о новой архитектуре безопасности в Европе, и вот, выстраивать эту архитектуру пришлось силовым способом. В свою очередь, объединённый Запад руками Киева делает всё возможное, чтобы данный процесс был для России максимально затратным и болезненным.

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Казалось бы, все всё понимают, и вот, сегодня произошло знаковое событие: президент США Джо Байден открыто признал, что «ставки» в рамках текущего конфликта выходят за пределы Украины, начинают «влиять» на НАТО и на стабильность в Европе. Действующий хозяин Белого дома оценивает действия России как угрозу «некоторым союзникам» США по Североатлантическому альянсу.

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Не обошёл Байден стороной и сегодняшний массированный комбинированный ракетно-беспилотный удар ВС РФ по военным объектам на Украине. Как заявил президент США, значительную часть средств поражения удалось перехватить благодаря американским системам ПВО, однако если Конгресс не согласует пакет помощи Украине на десятки миллиардов долларов, то в следующем году Вашингтон уже не сможет передавать Киеву необходимые вооружения, включая противовоздушную оборону.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
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