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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производитель «Ланцетов» представил новый дрон-камикадзе «Изделие 55»
Предназначен для поражения целей в ближнем радиусе.

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Дроны-камикадзе «Ланцет» на протяжении этого года заслужили звание одного из символов конфликта на Украине с российской стороны. На счету «Ланцетов» сотни только выложенных в Сеть успешных фактов поражения целей, и вот, входящая в состав концерна «Калашников» компания Zala Aero, занимающаяся производством этих барражирующих боеприпасов, сегодня представила новый дрон-камикадзе под названием «Изделие 55».

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Zala Aero называет данный проект «инициативной разработкой», следующей фирменному крестообразному дизайну «Ланцетов». Новинка оснащена четырьмя моторами и предназначена для использования в ближнем радиусе. Запускается дистанционно из пускового контейнера, прост в эксплуатации и безопасен для операторов, а также ведёт съёмку в разрешении Full HD (1920x1080 точек).

Согласно комментарию пресс-службы производителя, «Изделие 55» отличается «абсолютной неуязвимостью» к средствам радиоэлектронной борьбы.

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На этом все подробности касательно данного беспилотника пока заканчиваются.

#россия #промышленность #zala aero #«ланцет» #«калашников»
1
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