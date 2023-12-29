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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Британии пообещал передать Киеву сотни ракет ПВО
Без топорной и очень дешёвой пропаганды от главы британского оборонного ведомства не обошлось. Потому что там настоящая паника.

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Как понять, что на Западе, который максимально вложился и впрягся за Украину в рамках продолжающегося прокси-конфликта с Россией, самая настоящая паника? Правильно: по максимально оторванным от реальности заявлениям, призванным поддерживать пропагандистский нарратив и создавать иллюзию того, что всё под контролем. Так, сегодня министр обороны Британии Грант Шэппс заявил о выделении Лондоном «сотен» ракет для систем ПВО в пользу Киева.

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По мнению Шэппса, которое он не постеснялся опубликовать в социальных сетях, сегодня Россия посредством массированного ракетного удара проявила «отчаяние». Дальше Шэппс стал повторять никем никогда не подтверждённые сказки про масштаб потерь ВС РФ, а также разогнанные самим же коллективным Западом сказки про «три дня».

Тем не менее, продолжает Шэппс, Британия полна решимости продолжать оказывать Украине поддержку. Попутно британский министр обороны призвал «весь свободный мир» удвоить усилия в деле предоставления Киеву всего, что ему необходимо для одержания победы.

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По сути, британский министр обороны демонстрирует переход стадии принятия неизбежности от отрицания к гневу, и наблюдать за этим уже даже не забавно, а максимально неприятно. И чем раньше начнётся стадия торга, тем лучше для всех. Все эти бескомпромиссные заявления Западу необходимо как можно скорее забыть, тем более что реальные возможности западных систем вооружений все прекрасно видят, и выводы из этого все делают единственно верные. Посоветуем господину Шэппсу начинать читать хотя бы свою родную британскую прессу.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #великобритания #британия #англия
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