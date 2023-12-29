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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киев призвал западные страны возобновить финансирование Украины с января
А то, видите ли, денежки от спонсоров капать перестали, а своих нет.

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Экономическая ситуация, в которой находится Украина, вызывает массу вопросов, которые среднестатистическому гражданину этого государства ещё предстоит задать властям, доведшим государство до такого положения дел довели, а затем, скорее всего, сверкая пятками, улетевшим на «запасные аэродромы». Среди таких вопросов, например, «как так вышло?» и «о чём вы думали, продолжая оказывать сопротивление ВС РФ?». Задаваться они будут ещё нескоро, но ситуация аховая уже сейчас: своих денег Украине не хватает, потому что налогооблагаемая база после февраля 2022 года резко сократилась, а требования у Киева запредельные.

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На протяжении почти двух лет на плаву этот корабль с пробитым бортом поддерживали западные насосы, но на сегодняшний день двигатели этих насосов уже если не сгорели, то перестали работать на необходимом уровне мощности. Но, пожалуй, довольно натужных иносказаний, тем более что тяжелейшее положение не скрывают и в Киеве. Так, издание Bloomberg получило в своё распоряжение письмо от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в котором тот призывает западные страны возобновить финансирование страны с января 2024 года.

Согласно имеющемуся в распоряжении Bloomberg комментарию Шмыгаля, возобновление финансирования необходимо для «поддержания макроэкономической стабильности», причём денежный поток должен идти достаточным и предсказуемым потоком.

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В общей сложности речь идёт о более чем $110 миллиардах долларов (61 миллиард долларов от США и 50 миллиардов евро от ЕС), которые застряли на уровне одобрения соответствующими органами принятия решений (Конгресс США и Евросовет соответственно). Предчувствуя, что денег от Запада могут не добиться, киевские власти потихоньку прорабатывают план «Б», означающий, по сути, необходимость гражданам Украины просверлить ещё несколько дополнительных дырок в ремнях и затянуть их потуже. Пока что дойти до осознания необходимости принятия единственно верного решения в сложившейся ситуации в Киеве не могут.

#украина #сша #финансы #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
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