В отличие от большинства стран НАТО, Турция развивает собственный ВПК. И это правильно. Для Турции, естественно.

На сегодняшний день Турция является промышленно-развитым государством, способным производить передовые товары, включая даже продукцию военного назначения. Учитывая, что боевые действия настоящего и уж тем более будущего неотрывно связаны с беспилотной авиацией, то Анкара делает на данный аспект военной промышленности большую ставку. В частности, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что первый полёт совершил новейший беспилотник ANKA-3, разработанный турецкой аэрокосмической компанией TUSAS.

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Речь идёт о сравнительно крупном БПЛА ударного типа, сконструированном по схеме «летающее крыло» с использованием технологий снижения заметности. По сути, ANKA-3 является турецким аналогом российского ударного БПЛА «Охотник», который в перспективе будет использоваться в паре с истребителем пятого поколения Су-57.

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Что до ANKA-3, то из общедоступной информации известно, что данный БПЛА может работать на высоте до 13 километров, где он будет недосягаем для подавляющего большинства систем противовоздушной обороны, осуществлять пуски ракет и бомбометание, а также работать совместно с пилотируемой авиацией.