Ну, если передавать Украине свои истребители F-16, то чего удивляться?

Так уж получилось, что страны Старого Света неожиданно для себя оказались втянутыми в противостояние с Россией, к которому оказались совершенно неготовыми. Военно-промышленный потенциал незначителен, желающих вступать в армию мало, и это не наши фантазии, а признания европейских политиков, которые призывают резко наращивать производственные мощности и набирать военнослужащих, не уточняя при этом, как эти задачи можно выполнить в сжатые сроки, да ещё и в условиях многократно подорожавших энергоносителей и сырья.

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Несмотря на эти отнюдь не праздные вопросы, готовящийся к уходу в отставку главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен решил дать стране последнее напутствие, а именно: Нидерланды должны быть готовы к гипотетическому военному столкновению с РФ.

Чтобы голландская армия могла продолжать функционировать, Вийнен призвал наращивать количество резервистов и добровольцев в вооружённых силах.

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Следует отметить, что никакой даже гипотетической угрозы военного конфликта с Россией Нидерланды могли бы и не иметь, если бы хоть кто-то в Европе упёрся и заставил ЕС пересмотреть свою позицию по отношению к своему ключевому торговому партнёру в данной части света. Теперь же Нидерланды с удовольствием передают Украине свои истребители F-16 и делают вид, будто не понимают, что сами занимаются эскалацией политической обстановки.