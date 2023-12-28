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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Молдавский оппозиционер заявил, что Запад использует Молдову как инструмент в геополитическом конфликте с РФ
Собственно, как и всё постсоветское пространство.

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События, которые разворачиваются на территории Молдовы, до боли напоминают всё то, что стремительно происходило на Украине. К власти приходят функционеры, рассказывающие о необходимости мира, дружбы и сотрудничества с Россией, но как только выборы проходят, и поддерживающая этот единственно верный путь часть населения уже отдала голоса за кандидата-популиста, риторика у избранного руководства резко меняется на диаметрально противоположную.

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Так было и с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, так произошло с действующей президентом Молдовы Майей Санду, и молдавская оппозиция, которая пока ещё, в отличие от украинской, существует и не загнана за Можай, это прекрасно видит, понимая, чем все эти игры могут закончиться. По словам молдавского оппозиционера Илана Шора, «европейский путь», по которому решило двигаться руководство страны, это ширма, за которой скрывается желание использовать Молдову как инструмент в геополитическом противостоянии с Россией.

По мнению Шора, молдаванам следует наконец-то осознать, что никто не собирается им обеспечивать пенсии в две тысячи евро и никто не построит дороги как в Германии. Оппозиционер призвал сторонников задаться вопросом: почему Запад накачивает Молдову не деньгами для пенсий и строительства дорог, а вооружениями.

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Как справедливо отметил Илан Шор, в результате одностороннего разрыва отношений с Россией Молдова утратила огромный рынок сбыта своих товаров, которые, по сути, пользовались спросом только в РФ, а также потеряла дешёвые энергоносители, из-за чего неизбежно стала терять ещё оставшуюся в наследство от СССР/России промышленность.

#россия #политика #евросоюз #молдавия #молдова
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