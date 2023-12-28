Главное, что Lockheed Martin, Raytheon, Boeing и General Dynamics в него не включены. Ведь это же другое, правильно?

Мы живём во времена, когда повсюду верховодят двойные стандарты: одним что-то делать можно, другим нельзя, одним за проявление агрессии ничего не будет, другим за защиту своих собственных интересов впаивают беспрецедентные санкции, использовав сам факт начала боевых действий лишь как повод для уже давно заранее подготовленных ограничительных мер. Не гнушаются двойных стандартов и в Киеве: как сообщило сегодня Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, в перечень «спонсоров войны» была внесена китайская компания-производитель лёгких вездеходов Shandong Odes.

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Согласно сведениям НАПК Украины, да и этого, собственно, и в самой России никто не скрывает, лёгкие вездеходы вышеуказанного китайского производителя применяются в зоне специальной военной операции. Собственно, поэтому в Киеве и считают, что Shandong Odes является «спонсором войны».

Естественно, Киев не собирается вносить в данный список американские и европейские оружейные компании, такие, как Raytheon, General Dynamics, Rheinmetall, Lockheed Martin и целый ряд других, которые, по сути, и являются настоящими спонсорами войны, поскольку именно их продукция затягивает проведение специальной военной операции и, как следствие, не только приводит к продолжению конфликта, но и к его эскалации. В представлении официального Киева, когда компании поставляют оружие для «обороны» — это не спонсирование войны, хотя всем понятно, что от перемены мест слагаемых сумма, а суммой в данном случае является продолжение конфликта, не меняется.

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Сильно ли компания Shandong Odes переживает по поводу включения себя в украинский список, вопрос, понятное дело, риторический.