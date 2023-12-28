Усовершенствованных с учётом опыта боевых действий на Украине.

Как мы уже неоднократно отмечали, боевые действия высокой интенсивности всегда дают толчок развитию военной техники. Не стали исключением и боевые действия на Украине в рамках специальной военной операции, с учётом опыта которых практически вся номенклатура российских вооружений — от автоматов АК-12 до танков Т-90М «Прорыв» и вертолётов Ка-52 «Аллигатор» — претерпела необходимые изменения.

реклама

В рамках данного материала речь пойдёт о танках Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, о выполнении контрактов на поставку которых сегодня отчитался главный бронетанковый завод страны — «Уралвагонзавод» (он же УВЗ). Согласно комментарию пресс-службы УВЗ, отправленные заказчику (понятно, что речь идёт о Минобороны) в этом году, во многом отличаются от тех, что поставлялись в прошлом году. Инженеры и конструкторы внесли ряд изменений и улучшений в бронетехнику с учётом полученного в рамках спецоперации опыта.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Речь идёт об улучшении защищённости танков и повышении их эксплуатационных характеристик. В детали пресс-служба УВЗ не вдаётся. При всём этом масштаб производства бронетехники на заводе увеличивается с каждым месяцем. Понятно, что рано или поздно предприятие, условно говоря, упрётся в потолок своих промышленных возможностей, но, судя по комментарию гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, пока что этот потолок не достигнут. И это, на минуточку, при круглосуточной работе.