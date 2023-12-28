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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев назвал «не декларируемую, но важнейшую» цель СВО
По всей видимости, пока она не будет достигнута, разговаривать об окончании спецоперации вообще не стоит

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Если в первые недели/месяцы после вступления России в конфликт на Украине представители российской власти либо давали разнящиеся комментарии относительно истинных целей специальной военной операции (СВО), либо уходили от этого вопроса, то сегодня в российском политическом руководстве на этот счёт явно наблюдается консенсус. Практически все как один заявляют о необходимости полного выполнения поставленных перед боевыми действиями целей, а о переговорах теперь вспоминают лишь как вариант для дипломатического решения — опять же — всех целей спецоперации. Проще говоря, исходя из логики российского руководства, у Украины только два выбора: плохой и совсем плохой.

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Впрочем, есть в российской власти и тот, кто не стесняется озвучивать мысли, которые высшее политическое руководство страны по тем или иным причинам озвучивать не может. Речь идёт о зампреде Совбеза России Дмитрии Медведеве, регулярно проявляющем активность в социальных сетях, и сегодня поделившемся, очевидно, мыслями значительной, если не подавляющей части российских элит.

По словам Медведева, «не декларируемой, но важнейшей и неизбежной целью», поставленной перед Россией в рамках вопроса Украины, является смещение действующей киевской власти. По словам Медведева, эта цель не просто должна, а будет достигнута.

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Дополнительно Медведев напомнил, что Россия от переговоров не отказывалась, но написал это в контексте того, что переговоры могут вестись только о полном выполнении целей спецоперации. Проще говоря, как мы уже отметили выше, либо у цели разоружения ВСУ, отказа от одиозной идеологии и неотчуждаемого нейтралитета Украины будет дипломатический вариант выполнения, либо военный.

#россия #украина #политика #боевые действия
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