Если что, летом 2022 года именно эти деньги (и оружие) ход-то и изменили. Тут правильнее было бы сказать «вектор».

Даже если страны Запада смогут договориться и одобрить выделение Украине суммарно более ста миллиардов долларов финансовой «помощи», это не изменит хода специальной военной операции. По крайней мере, так рассуждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, Россия будет продолжать проведение специальной военной операции до тех пор, пока поставленные перед ней задачи не будут выполнены. С задачами все прекрасно знакомы: это разоружение ВСУ, снос одиозной супрематистской идеологии, неотчуждаемый нейтралитет, признание новых территориальных реалий. И это уже минимальные требования.

Хотя Песков частично прав, но всё-таки не надо заниматься шапкозакидательством и выдавать столь громкие заявления. Ведь не секрет, что специальная военная операция затянулась на два года и ещё неизвестно, сколько она будет продолжаться, исключительно по причине максимального вовлечения объединённого Запада в этот конфликт на стороне Украины. Сопротивление официальный Киев оказывает исключительно за счёт западных денег, западного оружия и, естественно, в западных интересах. При этом необходимо понимать, что для ВС РФ это всё без потерь тоже не обходится. Даже если потери, согласно официальным данным, составляют десятую часть от потерь ВСУ, это всё равно огромные цифры.

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Так что правильная терминология звучит следующим образом: в моменте ход боевых действий в случае выделения Киеву огромных денежных средств, безусловно, будет необходимо корректировать. В плане же вектора движения конфликта в целом, естественно, ничего не поменяется.