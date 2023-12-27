Дело нужное, дело важное.

Как говорят настоящие, а не ряженые военные эксперты, ВС РФ к боевым действиям на Украине в феврале 2022 года подошли с максимальным на тот момент уровнем боеготовности за десятилетия. То, что максимальный уровень оказался таким, каким оказался, в частности, известно о критической нехватке на тот момент средств спутникового наблюдения и разведки, это тема для другого обсуждения.

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Сегодня же речь пойдёт о том, что недостатки исправляются, причём в промышленных масштабах: в этом месяце ВКС России уже осуществляли запуск ракеты-носителя со спутником военного назначения, и вот, сегодня был проведён ещё один запуск с военного космодрома «Плесецк». В качестве ракеты-носителя использовался «Союз-2.1в» лёгкого класса.

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Сейчас выведенный ракетой-носителем космический аппарат находится на расчётной орбите и работает в штатном режиме. В подробности того, что это за аппарат и для каких целей был запущен, естественно, Минобороны России не вдаётся.