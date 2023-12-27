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Редакция
События в мире Михаил Андреев
БМП-3 с дистанционным управлением хотят проверить в реальных боевых условиях — глава «Ростеха»
Восстание машин ближе, чем мы думаем.

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Каждый масштабный вооружённый конфликт во многих аспектах становится если не революционным, то как минимум ускоряет естественное развитие военных технологий. Не стала исключением и специальная военная операция на Украине, в рамках которой в невиданных доселе масштабах стали применяться беспилотные летательные аппараты, имеющие самое разное предназначение. За неполных два года по обе стороны конфликта только потери в беспилотниках составили десятки тысяч единиц, и можно только предположить, сколько их находится в реальных боевых подразделениях, и сколько ещё производится на специализированных предприятиях в случае с Россией, и на разрозненных «гаражных» производствах в случае с Украиной.

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Понятно, что будущее вооружённых конфликтов — за беспилотной, безэкипажной и вообще максимально лишённой человеческого фактора военной техникой, и в России это будущее стремятся приблизить. Так, уже несколько лет существует вполне активно реализуемый проект беспилотной (дистанционно управляемой) версии БМП-3, и вот, сегодня в интервью «РИА Новости» глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что беспилотную БМП-3 хотят испытать в зоне проведения специальной военной операции — по сути, в реальных боевых условиях.

Как отметил Чемезов, дистанционно управляемые БМП-3 являются перспективными образцами вооружений, ведь их можно применять на наиболее опасных направлениях, не рискуя при этом экипажем.

Дополнительно глава «Ростеха» отметил, что сделать «беспилотник» можно не только из БМП-3, но и, по сути, из любого образца отечественной военной техники: осуществляется эта процедура путём установки комплекта дистанционного управления, и в перспективе, отметил Чемезов, ею могут оснастить, например, самоходную противотанковую пушку 2С25М.

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Появятся ли в перспективе дистанционно управляемые танки, самоходные артиллерийские установки и прочие «игрушки», пока неясно. Известно одно: в случае с российской техникой, имеющей автоматы заряжания, реализовать данные проекты будет легче.

#россия #боевые действия #техника #оружие #беспилотники #военная техника #бмп-3
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