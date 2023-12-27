Автопроизводитель опередил и Volkswagen, и Stellantis.

В прошлом месяце компания Toyota Motor выпустила 926 573 автомобиля под брендами Toyota и Lexus, что на 11,2 % выше аналогичного показателя по прошлому году. Журналисты и автомобильные эксперты установили, что это абсолютный рекорд для компании по месячному производству. Toyota Motor также смогла установить абсолютный рекорд по производству автомобилей под своими брендами, включая Daihatsu и Hino.

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Всего с начала года японский производитель продал в мире 10,2 миллиона автомобилей, что на 6,9 % выше показателя за аналогичный период 2022 года. В отчётном документе указано, что росту продаж поспособствовал рост спроса на автомобили в Северной Америке, Европе и Китае. Популярность гибридных авто на фоне определённого замедления роста на обычные автомобили с ДВС тоже сыграла свою роль. Наконец, производителю удалось нарастить производство из-за уменьшения влияния глобального кризиса, связанного дефицитом микропроцессоров.

Так, в прошлом месяце Toyota Motor продала около 344 тысяч машин категории «электрофицированные», под которую подпадают не только гибридные модели, но и, разумеется, электромобили. Данный показатель оказался на 53,4 % больше, чем в ноябре годом ранее.

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Аналитики из группы Statista, ссылаясь на собственноручно собранные данные за первые девять месяцев 2023 года, заявляют, что Toyota Motor по итогам указанного периода стала крупнейшим автопроизводителем в мире. Японцы смогли опередить и Volkswagen Group, и Stellantis.