Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Toyota Motor смогла установить рекорд по производству автомобилей
Автопроизводитель опередил и Volkswagen, и Stellantis.

реклама

В прошлом месяце компания Toyota Motor выпустила 926 573 автомобиля под брендами Toyota и Lexus, что на 11,2 % выше аналогичного показателя по прошлому году. Журналисты и автомобильные эксперты установили, что это абсолютный рекорд для компании по месячному производству. Toyota Motor также смогла установить абсолютный рекорд по производству автомобилей под своими брендами, включая Daihatsu и Hino.

реклама

Всего с начала года японский производитель продал в мире 10,2 миллиона автомобилей, что на 6,9 % выше показателя за аналогичный период 2022 года. В отчётном документе указано, что росту продаж поспособствовал рост спроса на автомобили в Северной Америке, Европе и Китае. Популярность гибридных авто на фоне определённого замедления роста на обычные автомобили с ДВС тоже сыграла свою роль. Наконец, производителю удалось нарастить производство из-за уменьшения влияния глобального кризиса, связанного дефицитом микропроцессоров.

Так, в прошлом месяце Toyota Motor продала около 344 тысяч машин категории «электрофицированные», под которую подпадают не только гибридные модели, но и, разумеется, электромобили. Данный показатель оказался на 53,4 % больше, чем в ноябре годом ранее.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики из группы Statista, ссылаясь на собственноручно собранные данные за первые девять месяцев 2023 года, заявляют, что Toyota Motor по итогам указанного периода стала крупнейшим автопроизводителем в мире. Японцы смогли опередить и Volkswagen Group, и Stellantis.

#автомобили #toyota
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Федеральная комиссия по торговле США упрекнула Toyota в недобросовестной рекламе гибридов
Nissan будет получать ДВС и коробки передач от совместного предприятия Renault и Geely
В автомобильном бизнесе Huawei мечтает заполучить Mercedes-Benz и Audi в качестве инвесторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
21
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
8
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
88
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
58
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
6
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
12
Первый в мире ракетный танк создали в СССР
10
ДБ-ЛК: Бомбардировщик с прозвищем «летающая курица»
2
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
2

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
15:40
"агентура агрессора докладывала, что Киев падет за 3 дня." Так генерала США Марка Милли ещё никто не называл.
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Подарочек
15:39
А где в Апшеронске Махачкалинская улица? Я же не обезьяна, что бы ваши метки знать.
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Блейд
15:38
Давай, через 30 минут если тебя не будет на 26, Я надеюсь ты знаешь что такое 26? Эту улицу все знают кто в Махачкале живёт, Я тебя раком поставлю на площади прямо на 26
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Товарищ Ким
15:36
Депутаты, госчиновники (госсоветники разных классов), обеспечили себе безбедное существование до конца жизни их правнуков. В настоящее время чиновничья каста, ровно в два раза превышает количество чин...
10 млн россиян уйдут на пенсию в 70 лет или останутся вообще без нее
Иван Горыныч
15:35
БПК да, марьинку нет.🤣🤣
Генерал ВСУ Тарнавский считает, что ВС РФ готовит главный удар в направлении Авдеевки
Подарочек
15:35
ну всё, через 30 минут будешь у меня шмурдяк со шпалами пить
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Эдуард Егоров
15:34
😂Это у вас сарказм, или вы так реально считаете. Если вы так считаете , то вы не тем местом думаете.
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
Иван Горыныч
15:33
Посейдон где, 200 км/час под водой, ты где?
Беспилотная подлодка Orca ВМС США создана для борьбы с дронами и не только
Блейд
15:32
Давай через 30 минут на 26
В Минобороны России подтвердили повреждение корабля «Новочеркасск» при атаке ВСУ на Крым
Иван Горыныч
15:32
Индия и Китай в контрах и давно, а мы надними?😂😂😂
Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем