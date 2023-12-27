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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Правительство РФ вводит жёсткие требования к реестру российского оборудования, что может сильно повлиять на постоянных участников гостендеров
Наличие российской печатной платы теперь обязательно.

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Российский Минпромторг решил не выполнять просьбу производителей отечественной электроники о смягчении требований к технике для попадания в реестр российского «железа». Российские СМИ рассказали, что с 2024 года вводится новый критерий — чтобы устройство признано российским, а его производитель получил доступ к госзакупкам, внутри должны использоваться печатные платы российского происхождения. Участники рынка убеждены, что из-за этого многие компании, продукция которых уже представлена в росреестре, будут оттуда исключены.

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Напомним, новые критерии были недавно введены очередными изменениями к постановлению Правительства России №719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Данный документ в деталях описывает бальную систему, определяющую уровень локализации разного рода продукции, включая электронику. После публикации обновлённого закона российские поставщики оборудования с сентября текущего года начали просить о послаблениях —последняя дискуссия по этому поводу состоялась и вовсе в декабре.

Российские СМИ утверждают, что новые требования Минпромторга, которые так и не были отменены, грозят поставщикам оборудования большими проблемами с госзакупками. Тут схема просто: если то или иное оборудование не попадает в реестр ведомства из-за нехватки баллов, то оно не может быть предметом гостендеров, рынок сбыта поставщика от этого сужается.

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Также в данный момент неизвестна судьба электроники, которая уже числитсяя в реестре Минпромторга, но построена на китайских печатных платах. Аналитики предполагают, что реестр могут ожидать массовые чистки, как в свое время было с курируемым Минцифры реестром отечественного ПО. Сейчас такие проверки стали регулярными.

#госзакупки
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