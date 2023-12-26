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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Главы МИД России и Ирана подтвердили готовность наращивать объёмы товарооборота между странами
Потому что сейчас этот показатель вызывает смех.

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Не так давно в рамках визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Россию стало известно, что товарооборот между Москвой и Тегераном составляет всего $5 миллиардов. Данный показатель совершенно несерьёзен, учитывая объёмы рынков обоих государств: сначала РФ остерегалась сотрудничества с Ираном, опасаясь вторичных санкций объединённого Запада, но в 2022 году, когда эти санкции и так были введены под предлогом начала специальной военной операции, у Москвы, по сути, оказались развязаны руки для возобновления или начала экономических отношений с ключевыми государствами глобального Юга.

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Понятно, что товарооборот между РФ и Ираном надо увеличивать, причём не в разы, а на порядки, и вот, сегодня в рамках телефонного разговора главы МИД обеих стран — Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян соответственно — подтвердили готовность государств наращивать экономическое и торговое сотрудничество.

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Ключом к данному процессу станет подписанное вчера в рамках заседания Высшего Евразийского экономического соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Таким образом, иранские товары могут беспрепятственно поступать на рынки постсоветского пространства, и наоборот.

#россия #экономика #иран #еаэс
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