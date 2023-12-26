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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg назвал идею изъятия замороженных российских активов «нелегальной и неразумной»
Иными словами, преступной и глупой. И именно так оно и есть.

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Несмотря на то, что коллективный Запад десятилетиями позиционировался в «левых» кругах российского общества как бесконечно богатый, в реальности на данном историческом этапе развития, когда всё меньше стран готовы импортировать западную инфляцию к себе посредством использования их резервных валют, бесконечно печатать деньги ни США, ни ЕС без последствий для себя уже не могут. Дошло уже до того, что денег на внутренние расходы перестаёт хватать, а «ястребы» в политическом руководстве всё продолжают продвигать идею ведения прокси-конфликта с Россией руками Украины.

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И вот, далёкие от политики, экономики и дипломатии функционеры, коих в том же Евросоюзе подавляющее большинство, не могут придумать ничего лучше, чем взять и изъять замороженные активы российского Центрального банка, использовав их для финансирования Украины. Издание Bloomberg решило разобраться, насколько подобный шаг реализуем, и если да, какие у него могут быть последствия.

Выяснилось, что существует три варианта, по которым, в теории, можно изъять российские замороженные средства: в результате мирного договора и репараций, в ходе решения Совбеза ООН, а также в рамках обычного международного права. Все три варианта, пришли к выводу в Bloomberg, в случае с Россией нереализуемы: для репараций Украина сначала должна одержать победу, а это, как мы понимаем, сценарий даже не из области фантастики, а уже из области фэнтези. Продавить решение через Совбез ООН невозможно по причине наличия у РФ права вето, ну а обычное международное право даёт полномочия только «потерпевшему» — в данном случае Украине. По этому сценарию что бы то ни было комментировать, пожалуй, не нужно.

Как гласит материал в Bloomberg, даже если представить себе, что российские активы были изъяты, то необходимо учитывать и реакцию международного сообщества на столь беспрецедентный акт. Многие государства, которые сейчас находятся либо в контрах, либо в крайне недоверительных отношениях с коллективным Западом, увидев это, могут начать стремительно выводить свои активы из западных финансовых структур, что будет означать не только чудовищный политический, но и экономический ущерб для государств, некогда считавшихся безопасной гаванью для финансовых средств (в том числе и наворованных непосильным трудом).

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Стоит отметить, что доверие стран глобального Юга к финансовым структурам объединённого Запада и так уже трещит по швам: сейчас на роль Швейцарии, которая, по сути, фактически похоронила свой суверенитет, активно приходят Объединённые Арабские Эмираты.

#россия #украина #сша #финансы #политика #экономика #евросоюз
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