Но не вполне понятно, о каких боеприпасах идёт речь или же это вообще все снаряды всех типов и видов, выпущенные за год.

То, что российский оборонно-промышленный комплекс в этом году полностью вышел на круглосуточный режим работы и многократно нарастил выпуск военной продукции всей без исключения номенклатуры, сегодня, пожалуй, ни для кого не секрет: даже максимально ангажированная западная пресса признаёт очевидное. На днях в Минобороны рассказали, сколько новой продукции военного назначения было передано в войска в этом году, и вот, сегодня в распоряжении прессы появились отчётные материалы МО РФ по количеству полученных армией боеприпасов.

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Из этой документации следует, что в 2023 году ВС РФ было передано свыше двадцати миллионов боеприпасов. Справедливости ради, первоисточники не уточняют, о каких конкретно боеприпасах идёт речь: об артиллерийских, миномётных, ракетных и иных, или же обо всех вместе взятых. Лично нам в редакции видится логичным, что речь идёт именно о совокупном производстве и передаче всех средств огневого поражения, к которым применимо слово «боеприпас». Проще говоря, всё, кроме гранат и патронов к стрелковому оружию.

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В любом случае, это циклопические масштабы выпуска военной продукции, особенно на фоне того, что Евросоюз совокупно с трудом собрал для Украины 300 тысяч артиллерийских снарядов за год.