Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ в этом году получили свыше 20 млн боеприпасов
Но не вполне понятно, о каких боеприпасах идёт речь или же это вообще все снаряды всех типов и видов, выпущенные за год.

реклама

То, что российский оборонно-промышленный комплекс в этом году полностью вышел на круглосуточный режим работы и многократно нарастил выпуск военной продукции всей без исключения номенклатуры, сегодня, пожалуй, ни для кого не секрет: даже максимально ангажированная западная пресса признаёт очевидное. На днях в Минобороны рассказали, сколько новой продукции военного назначения было передано в войска в этом году, и вот, сегодня в распоряжении прессы появились отчётные материалы МО РФ по количеству полученных армией боеприпасов.

реклама

Из этой документации следует, что в 2023 году ВС РФ было передано свыше двадцати миллионов боеприпасов. Справедливости ради, первоисточники не уточняют, о каких конкретно боеприпасах идёт речь: об артиллерийских, миномётных, ракетных и иных, или же обо всех вместе взятых. Лично нам в редакции видится логичным, что речь идёт именно о совокупном производстве и передаче всех средств огневого поражения, к которым применимо слово «боеприпас». Проще говоря, всё, кроме гранат и патронов к стрелковому оружию.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В любом случае, это циклопические масштабы выпуска военной продукции, особенно на фоне того, что Евросоюз совокупно с трудом собрал для Украины 300 тысяч артиллерийских снарядов за год.

#россия #экономика #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Главком ВСУ подтвердил потерю Марьинки, добавив, что города «больше нет»
The Times: Германия может потерять статус третьей экономики мира вследствие присоединения к антироссийским санкциям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
10
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
172
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
98
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
64
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
5
Что меня раздражает в современных смартфонах
57
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
3
Боец Кракена* о неудачном контрнаступе: "Задачей было за три дня пройти 15 километров"
6
Строительство двух японских "антигиперзвуковых" суперэсминцев AEGIS ASEV начнется в 2024 году
2
Япония активно скупает американскую промышленность - власти США крайне встревожены происходящим
3

Сейчас обсуждают

Eugene Jarosiewicz
19:55
Чего только не рас скажешь тупым ватным лохам
Россия осваивает добычу сложноизвлекаемой нефти, а сланцевая отрасль в США деградирует
Winssy
19:51
"5600х это игровой потолок" Если у тебя 60гц монитор, то да, ничего мощнее тебе не надо. Но если у тебя 144+гц монитор, то 5600х тебе 100% будет мало. Этот процессор даже без RT не везде 100фпс выдает...
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
Максим Беляков
19:51
Ну значит вас просто не воспитали, или воспитали обычные воры, перештрафовать бы вас таких и пересажать, вы - балласт всего человечества, и не надо оправдываться что все бы тут так сделали
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Свободный Пасечник
19:51
а ты будешь только потреБлять? Щас вычислю тебя по ip
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Trahamunder
19:48
А ещё стоимость охлада 14900К. И БП нужен некислый.
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Umid Xaydarov
19:47
нюхай бербу
Первые украинские пилоты прошли обучение на F-16 в Великобритании
Подарочек
19:41
Будут семимесячных, как Хрюнсекёр, забирать?
Сообщается, что в Украине снизят призывной возраст
VRoman
19:39
Не прошло и года... Или уже прошло!?!
Seasonic представляет угловые кабели питания 12V-2x6 для видеокарт нового поколения
32Влад32
19:39
Идиоты хохлы, вы хоть поняли к чему вы пришли? Вы, которые кричали, что не рабы, что самые умные и культурные. Что чуть ли не в половине всех лучших изобретений человечества есть ваш след. Вы хоть по...
Сообщается, что в Украине снизят призывной возраст
Никита Шилов
19:37
А общая генерация/потребление остаётся на том же уровне кратно сокращается.
В Великобритании свершается энергетический переход: электричество меняется прямо сейчас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем