А раз города нет, можно и уйти, да?

Информация о том, что населённый пункт Марьинка на Донецком направлении после долгих лет боевых действий перешёл под контроль ВС РФ, появилась ещё позавчера. Вчера её официально подтвердило Минобороны России, ну а сегодня пусть и с большим скрипом подтвердил и главком ВСУ Валерий Залужный.

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По словам Залужного, вооружённые силы Украины отошли из западных окраин Марьинки на подготовленные оборонительные рубежи. А чтобы данное событие, означающее, ни много ни мало, потерю одного из двух основных укреплённых районов ВСУ на Донбассе (второй — планомерно окружаемая Авдеевка), воспринималось не так болезненно, Залужный заявил, что «города больше нет».

Проще говоря, раз города нет, то и держаться за него нет смысла. От себя добавим, что физически Марьинки как населённого пункта нет уже с 2022 года, что совсем не мешало ВСУ продолжать загонять туда резервы, прекрасно осознавая стратегическую важность данного укрепрайона, и что ничего подобного на территории Украины к западу от линии боевого соприкосновения больше нет.

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Вчера министр обороны России Сергей Шойгу и президент Владимир Путин заявили, что взятие Марьинки открывает перед ВС РФ более широкий оперативный простор, тем самым давая войскам возможность «развивать дальнейшие действия» на Донецком направлении.