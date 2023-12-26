В Киеве продолжается перекладывание ответственности.

В рамках прямой линии на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его призвать в вооружённые силы от 450 до 500 тысяч человек. Тем самым Зеленский продолжил раскачивать нарратив внутреннего конфликта между политическим и военным руководством Украины, изображая из себя президента-добряка, окружённого кровожадными военными. Сегодня же очередь бросаться заявлениями дошла до главкома ВСУ Валерия Залужного.

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Учитывая, какой переполох сегодня в украинском обществе вызвал новый законопроект о мобилизации, логично, что собравшиеся в зале журналисты спросили у «головнокомандувача» о планах по призыву полумиллиона человек. По словам Залужного, данное заявление не соответствует действительности: командование ВСУ не делает запросов на «определённые цифры». Как отметил главком ВСУ, военное командование регулярно делает запросы на технику, оружие, личный состав и боеприпасы.

В подробности Залужный вдаваться не стал, заявив, что конкретные числа — это, дескать, военная тайна. Почему это является военной тайной только на Украине, впрочем, спрашивать никто не стал.

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Иными словами, в Киеве продолжается перекладывание ответственности в рамках уже всем очевидного конфликта между военным и политическим руководством. Ничего хорошего для Украины такие «разборки» посреди боевых действий не сулят.