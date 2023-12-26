А потом «отвоюют». Оптимизм в ВСУ почему-то не угасает.

На сегодняшний день в украинском обществе рейтинг доверия к главкому ВСУ Валерию Залужному запредельно высокий. Насколько он оправдан, учитывая, что ни одной реальной военной победы ВСУ за всё время специальной военной операции не добились, мы сейчас обсуждать не будем: это данность современных PR-технологий. Тем не менее, положение Залужного позволяет ему хотя бы частично говорить правду. В частности, сегодня «головнокомандувач» допустил, что Авдеевка на Донецком направлении будет захвачена ВС РФ.

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По подсчётам Залужного, ВС РФ имеют возможность «концентрировать свои силы на определённом направлении», в результате чего с Авдеевкой «через 2—3 месяца» может случиться «то, что произошло с Бахмутом».

Главком ВСУ аккуратно готовит общественное мнение на Украине к неизбежному, подслащая горькую пилюлю заявлением о том, что биться за территорию войска будут только в том случае, если для этого будет достаточно сил; если же сил достаточно не будет, то ВСУ отступят и «потом отвоюют».

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Честно говоря, сложно понять, по какой причине главком ВСУ распространяет ложные надежды, да и прогноз по Авдеевке на 2—3 месяца звучит слишком уж оптимистично, учитывая объективную действительность на данном направлении линии боевого соприкосновения. Всё это неизбежно наводит на сами собой напрашивающиеся исторические параллели образца не такого уж далёкого прошлого.