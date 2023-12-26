Ею является отражение «контрнаступления» ВСУ. Справедливо.

Многие эксперты, в том числе и западные из категории тех, кому не нужно отрабатывать оторванную от реальности повестку на мейнстримовых средствах массовой информации, открыто заявляют, что отражение «контрнаступления» ВСУ, итогом которого стал полный провал данной операции со стороны украинской армии, является крупнейшей военной победой России со времён Второй мировой войны.

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Речь идёт как о масштабе самого «контрнаступления», так и количества задействованного в нём личного состава и военной техники. Согласно официальной статистике МО РФ, за время «контрнаступа» ВСУ понесли половину всех своих потерь за всё время специальной военной операции. И вот, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу назвал срыв наступательных действий ВСУ главной выполненной в этом году задачей СВО.

Здесь необходимо понимать, что Шойгу отнюдь не преувеличивает, ведь именно поражение ВСУ в рамках «контрнаступления» и стало тем спусковым крючком, после которого коллективный Запад стал «мяться» в вопросе продолжения оказания Киеву финансовой и военной поддержки, осознав бесперспективность данных действий.

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На данном этапе Соединённые Штаты практически полностью отстранились от финансирования Украины и ВСУ, на фоне чего добровольно-принудительно влипшие во всю эту историю страны западной и центральной Европы призывают взять на себя это бремя, заместив США. Понятно, что сделать этого не удастся по причине разности как экономических, так и военно-промышленных потенциалов США и Европы, особенно в сравнении с потенциалом РФ, но озвучить такие планы в европейских столицах считают необходимым. Как мы уже неоднократно отмечали, пока в ЕС не начнут массово меняться правящие элиты, разговаривать с этими людьми Москве совершенно не о чем.