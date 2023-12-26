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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Параллельный импорт в России был продлён на 2024 год, но перечень товаров будут корректировать
Корректировать в сторону уменьшения, если что.

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Правительство России намерено продлить действия закона о параллельном импорте на 2024 год — об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на интервью главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Глава ведомства подчеркнул, что перечень товаров, подходящий по критериям к параллельному импорту, будет сокращаться, но ключевые позиции там должны остаться.

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Денис Мантуров в рамках диалога с российскими СМИ подчеркнул, что работа по корректировке списка производителей и товаров ведётся постоянно, поскольку российские компании «выходят на заданные показатели объёмов и качества». К тому же, наблюдается тенденция по возвращению отдельных иностранных поставщиков, которые сразу просят исключить их из перечня по параллельному импорту.

Вице-премьер сказал по этому поводу следующее: «Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учётом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры».

Напомним, сам механизм так называемого параллельного импорта был сформирован и утверждён в конце марта 2022 года. Данная инициатива была легализована с целью удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Механизм обеспечил защиту российских компаний, ввозящих товары без разрешения правообладателя, от гражданской, административной и уголовной ответственности.

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что с момента ввода в действие механизма параллельного импорта в страну поступило товаров на сумму свыше $70 миллиардов. Ввод параллельного импорта является исключительно временной мерой, вызванной санкциями. Объясняется это тем, что в долгосрочной перспективе механизм может спровоцировать замедление производства в России.

#параллельный импорт #правительство рф
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