Корректировать в сторону уменьшения, если что.

Правительство России намерено продлить действия закона о параллельном импорте на 2024 год — об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на интервью главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Глава ведомства подчеркнул, что перечень товаров, подходящий по критериям к параллельному импорту, будет сокращаться, но ключевые позиции там должны остаться.

реклама

Денис Мантуров в рамках диалога с российскими СМИ подчеркнул, что работа по корректировке списка производителей и товаров ведётся постоянно, поскольку российские компании «выходят на заданные показатели объёмов и качества». К тому же, наблюдается тенденция по возвращению отдельных иностранных поставщиков, которые сразу просят исключить их из перечня по параллельному импорту.

Вице-премьер сказал по этому поводу следующее: «Мы в правительстве приняли коллегиальное решение на следующий год пока сохранить этот механизм, но с учётом тех подходов, которые я описал. То есть будет постепенное уменьшение с точки зрения перечня и номенклатуры».

Напомним, сам механизм так называемого параллельного импорта был сформирован и утверждён в конце марта 2022 года. Данная инициатива была легализована с целью удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Механизм обеспечил защиту российских компаний, ввозящих товары без разрешения правообладателя, от гражданской, административной и уголовной ответственности.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что с момента ввода в действие механизма параллельного импорта в страну поступило товаров на сумму свыше $70 миллиардов. Ввод параллельного импорта является исключительно временной мерой, вызванной санкциями. Объясняется это тем, что в долгосрочной перспективе механизм может спровоцировать замедление производства в России.