Доллар здесь не нужен.

Стремительная дедолларизация, вопреки расхожему мнению, началась не в 2022 году глобально с началом экономической войны Запада с Россией, а гораздо раньше — на региональном постсоветском уровне. Именно на просторах СНГ, часть которого затем объединилась в Таможенный союз, впоследствии преобразованный в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), львиная доля торговли осуществлялась в национальных валютах — в основном в российских рублях.

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На сегодняшний день доля нацвалют в торговле между странами ЕАЭС достигла 90 %, о чём сегодня сообщил президент России Владимир Путин в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. По словам Путина, несмотря на столь высокое значение, показатель будет продолжать расти.

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Вместе с тем на заседании Высшего Евразийского экономического совета присутствовал министр промышленности и торговли Ирана Аббас Али-Абади: сегодня было подписано соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Данное обстоятельство, безусловно, выгодно в первую очередь Ирану, который таким образом продолжает прорывать свою навязанную коллективным Западом ещё в 1980-х экономическую изоляцию. С 1 января Иран станет полноправным членом БРИКС, тем самым получая перспективу захода на рынки стран-членов объединения.