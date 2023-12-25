В Турции-то заявили. А в Киеве услышали?

Как мы все хорошо знаем, переговоры между Россией и Украиной на сегодняшний день невозможны по нескольким причинам. Во-первых, президент Украины Владимир Зеленский их проведение законодательно запретил, во-вторых, Россия готова на них только на своих условиях, к чему Киев пока не готов. Тем не менее, в конце концов всё в любом случае закончится переговорами, и чем быстрее это поймут представители киевского политического руководства, тем лучше для Украины.

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И вот, сегодня примерно то же самое, но другими словами заявил турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, президенту Украины следует пересмотреть свой подход к переговорам с Москвой. На сегодняшний день, считает аналитик, остановка конфликта на Украине возможна только посредством установления режима прекращения огня, после чего можно начинать разговаривать о гарантиях безопасности, выплате компенсаций, и другом, причём делать это, полагает Озер, Киев и Москва должны с глазу на глаз, без посредников, и для этого, в представлении аналитика, уже созданы необходимые условия. Вопросы определения границ, выдачи военных преступников и другие тяжёлые темы, полагает турецкий аналитик, пока что слишком чувствительны, чтобы всерьёз о них рассуждать.

Трудно сказать, какой логикой руководствуется господин Озер, но решаются подобные вещи на поле боя: политики лишь закрепляют достигнутые результаты на бумаге в рамках переговорного процесса. А на поле боя сейчас всё слишком очевидно и явно не в пользу Украины. Поэтому, собственно, чем быстрее в Киеве осознают реальность, тем лучше для них будут условия переговоров.

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Пока что Москва и Киев находятся на диаметрально противоположных друг от друга сторонах переговорного процесса. Россия требует полного выполнения всех своих требований, Украина же требует вывода российских войск и, по сути, капитуляции Москвы. Мы сейчас не будем говорить о том, насколько требования украинской стороны фантастичны, но факт остаётся фактом: предпосылок для переговоров нет, и с российской стороны неоднократно заявляли о готовности к переговорам лишь на своих условиях. Проще говоря, цели специальной операции должны быть выполнены либо через политическое урегулирование, либо они будут продолжать выполняться военным путём. Выбор перед Украиной при этом нетривиален: либо плохой, либо очень плохой варианты. Аналитики склоняются к справедливому мнению, что время для хороших для Киева вариантов было упущено ещё в 2015 году.