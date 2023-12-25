Единственно верную характеристику, к слову.

На днях глава Евродипломатии Жозеп Боррель, забыв, по всей видимости, что он возглавляет именно что дипломатический , а не юмористический военный орган Евросоюза, заявил, что Европе следует готовиться к затяжному конфликту с Россией, являющейся великой державой, которая «угрожает» европейской демократии. Не будем сейчас затрагивать тему отсутствия в Европе какой бы то ни было демократии в её общепринятом значении, а просто отметим, что в такую неприглядную ситуацию ЕС поставил себя сам — через заявления и действия таких функционеров, как сам Боррель, не желающих искать дипломатии с Россией и ведущих себя исключительно как престарелые ощипанные «ястребы».

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Естественно, к длительному конфликту Боррель призывает, опять-таки, на территории Украины и руками украинских военнослужащих, потому что прекрасно понимает, что произойдёт, если начнётся прямое столкновение НАТО и РФ.

И вот, сегодня единственно верную характеристику Боррелю дал президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках своего участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. По словам Лукашенко, заявления Борреля о необходимости готовиться к длительному конфликту с Россией — это «дурь», а сам глава Евродипломатии, по мнению белорусского лидера, и вовсе «дурак, человек дурной просто», который «к политике не имеет отношения».

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Как отметил Лукашенко, Боррель не рассуждает как хозяйственник, потому что в противном случае понял бы, что России и Беларуси нужно с текущими проблемами разбираться, а не плодить новые.