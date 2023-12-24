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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии: Россия решила продолжать боевые действия до «окончательной победы»
Похоже, стадия отрицания уже прошла, началась стадия гнева. Не пора ли начать заниматься — да — евродипломатией, а не играть в евроястребов?

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Как мы уже неоднократно отмечали, врать о положении дел в зоне боевых действий на Украине представители Киева и повторяющего за ним коллективного Запада и соответствующие СМИ могли ровно до тех пор, пока под их сказки можно было «натянуть» карту зоны конфликта. Известно, что из-под Киева российские войска отошли в рамках договора с Украиной, но на Западе до сих пор верят в то, что это была великая победа ВСУ. Да, без разгрома ВС РФ, а с позволением им относительно спокойно выйти, но всё же «победа». На этой сказке, которая затем была подкреплена событиями осени 2022 года, когда ВС РФ решили не попадать в окружения и отойти на заранее подготовленные рубежи обороны, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, который по состоянию на январь 2022 года болтался в районе плинтуса, по итогу 2022 года достиг рекордных высот.

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Но, как мы все прекрасно понимаем, в этом году карта врать уже не позволила. Афишированное на весь мир «контрнаступление» ВСУ, стартовавшее 4 июня этого года, к сегодняшнему дню фактически окончено, и окончено полным провалом. Видят это и на Западе. Поэтому когда свою удобную версию на карту боевых действий наложить стало невозможно, в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Берлине и других западных столицах начали понимать, что не всё так однозначно. Чудеса прозрения, которые можно сравнить с переходом его личной стадии принятия неизбежного от отрицания к гневу, сегодня в интервью британскому изданию The Guardian проявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

По словам Борреля, Путин принял решение продолжать боевые действия «до окончательной победы», поскольку он якобы «не может быть удовлетворён» частью Украины, позволив при этом остальной её части вступить в Евросоюз. Также, полагает Боррель, президент России не прекратит боевые действия, особенно до проведения выборов в США, по итогу которых он может ожидать более благоприятного развития сценария. По этой причине, полагает Боррель, «мы должны» готовиться к длительному конфликту высокой интенсивности.

Мы сейчас не будем затрагивать тему того, как каждый западный функционер считает себя экстрасенсом, посвящённым в планы высшего российского политического руководства, которому по неизвестной причине есть хоть какое-то дело до выборов в США, но в целом в своём прогнозе господин Боррель прав: время полумер, очевидно, закончилось — Запад его упустил.

Завершил свой комментарий глава Евродипломатии словами о том, что если Евросоюз не изменит курс и не мобилизует все свои возможности, то «Путин одержит победу на Украине», и этого развития сценария Евросоюзу, считает Боррель, необходимо избежать, потому что в противном случае «Нашему [европейскому] проекту будет нанесён большой ущерб».

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Не будем объяснять господину Боррелю, что ущерб Евросоюзу наносит проводимая вот такими «ястребами» политика уровня дворовых разборок, потому что это, к сожалению, совершенно бесполезно. Увы, к длительному похолоданию в отношениях с Западом нужно быть морально готовыми: пока в Европе не начнут массово меняться элиты хотя бы на минимально национально-ориентированные (а не транснационально-корпоративно-ориентированые), разговаривать с европейскими странами не о чем, поскольку на диалог на равных они до сих пор не настроены.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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