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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко считает, что Зеленский осознал, какой единственный путь к окончанию конфликта на Украине
Имеется в виду политический путь.

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На сегодняшний день в Киеве по инерции продолжают повторять максимально оторванные от реальности популистские бескомпромиссные заявления. Учитывая положение дел на линии боевого соприкосновения и проблемы с выбиванием денег и оружия из западных спонсоров, подобная риторика уже выглядит совершенно нелепо. По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, который сегодня находится в Санкт-Петербурге в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, в Киеве начали осознавать, что единственный путь разрешения текущего конфликта — политический.

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Как отметил Лукашенко, он уверен, что данная реальность уже дошла и до киевских политиков, поскольку военные видят реальное положение дел и оказывают давление на политическое руководство страны. По словам белорусского лидера, то, что уже даже Зеленский начал понимать прописные истины, было заметно и по его выступлению на пресс-конференции.

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Необходимо помнить, что в 2022 году Зеленский подписал указ о запрете на переговоры с Россией, тем самым загнав самого себя в ловушку. И если в конце 2022 года это в плане «пиара» на фоне отступления российской армии из Харьковской и правобережной части Херсонсой областей выглядело эффектно, то сейчас, когда за год ситуация вновь обрела диаметрально противоположный характер, поспешное и неразумное решение президента Украины сейчас аукается всему государству.

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