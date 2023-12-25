Об этом сообщил глава концерна «Калашников».

Боевые действия всегда, и исключений история не знает, способствуют развитию военной техники и совершенствованию уже имеющихся её образцов. Изменения затрагивают практически всю номенклатуру: от стрелкового оружия до тяжёлой техники и авиации. И специальная военная операция, по итогу которой практически во все образцы используемой в её рамках военной техники были внесены или сейчас вносятся изменения, не стала исключением.

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Сегодня речь пойдёт об усовершенствованных автоматах АК-12, о которых неоднократно говорилось в уходящем году. Как заявил руководитель концерна «Калашников» Алан Лушников, первая партия модернизированных с учётом опыта СВО автоматов АК-12 будет поставлена в войска в январе 2024 года.

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Согласно общедоступной информации, в обновлённых АК-12 поработали над эргономикой, упростили процесс сборки-разборки автомата, что в боевых условиях критично, а также упростили конструкцию, отказавшись от режима стрельбы с отсечкой по два выстрела. Из комментария Лушникова следует, что данный режим на практике оказался не столь полезным, как в теории и в рамках небоевых испытаний, но при этом значительно усложнял конструкцию автомата и, как следствие, затруднял его обслуживание.