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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России строятся более 70 военных кораблей различных классов
Или 5 фрегатов, 8 корветов, 13 МРК и 50 других кораблей.

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События последних лет показали, что внимать словам других государств представители коллективного Запада готовы только в том случае, если эти государства являются прямой угрозой их существованию и, по сути, слишком могущественны и страшны, чтобы игнорировать их мнение относительно не просто глобальных, а и вообще любых вопросов. Очевидно это было и 10, и 20 лет назад, но последние иллюзии были разбиты в феврале 2022 года, когда объединённый Запад решил полностью вовлечь себя в конфликт на Украине методом беспрецедентной поддержки как государства в целом, так и ВСУ в особенности.

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И вот, поскольку исторически одним из наиболее действенных способов демонстрации силы (power projection) является военно-морской флот, сейчас в России активно сооружаются военные корабли разных классов. Сегодня президент России Владимир Путин, участвуя в церемонии поднятия флагов на фрегате «Адмирал Головко», тральщике «Лев Чернавин» и малом ракетном корабле (МРК) «Наро-Фоминск», заявил, что сейчас на судостроительных заводах на разных стадиях готовности находятся в общей сложности более 74 военных кораблей.

Речь идёт пяти фрегатах, восьми корветах, тринадцати МРК, а также более пятидесяти других кораблях различных классов. Как отметил Путин, в течение ближайших трёх лет будут построены три атомных подводных ракетных крейсера класса «Борей-А», а также пять многоцелевых атомных подводных лодок класса «Ясень-М».

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Кроме того, идёт строительство шести дизель-электрических подводных лодок и размещены заказы на патрульные корабли для арктической зоны, в задачу которых войдёт, в частности, обеспечение судоходства по Севморпути, который имеет все шансы в перспективе стать ключевой транспортной артерией из Азии в Европу, имеющей огромное количество преимуществ — от безопасности до сокращения времени в пути и, как следствие, удешевления перевозок.

#россия #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс #судостроение #кораблестроение
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