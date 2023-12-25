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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ опровергли сведения о поставках истребителей F-16 до конца 2023 года
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Сегодня в украинском сегменте Telegram понесли «разоблачение» на свой собственный выданный за российский фейк о якобы поражении сразу нескольких истребителей F-16, красиво стоявших в длинную шеренгу на одном из аэродромов. Понятно, что огромное количество пользователей без критического мышления на этот «вброс» повелись, в результате чего на связь пришлось выйти официальному представителю Воздушных сил ВСУ Юрию Игнату.

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По словам Игната, информация о наличии F-16 на украинских аэродромах не соответствует действительности. Сначала необходимо завершить подготовку лётных составов и технического персонала, не говоря уже о том, чтобы довести аэродромы до требуемого уровня.

Как отметил представитель ВС ВСУ, на Украине имеется искреннее желание верить в то, что истребители уже находятся на территории страны, но в реальности раньше, чем в 2024 году, этого не произойдёт.

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Ранее Россия предупредила страны НАТО о том, что если переданные Украине F-16 будут взлетать на выполнение боевых задач с натовских аэродромов, то это будет означать прямое вовлечение соответствующих стран в боевые действия, со всеми вытекающими из этого последствиями. Теперь вопрос заключается в следующем: кто из восточноевропейских младочленов НАТО готов рискнуть собственной государственностью. Бытует мнение, что политическое руководство в этих странах, конечно, далеко от связи с реальностью, но полностью из ума всё-таки не выжило.

#россия #украина #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация
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Truth Sееker
18:01
Я в курсе что ты
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Truth Sееker
18:00
Молодцы ребята, есть яйца у них в отличии от россиян))
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Palkovvodec
17:59
да ясное дело, что всё отрицающее паразитную либерастию, либерасты записывают в фашизм, примитивные манипуляции, тоже самое как с постоянными попытками разжиганием социальной розни, но Россия-то помни...
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glavhyilo
17:59
ты в курсе что украина на подсосе сидит
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OgoGoLog
17:59
Я то не лицемерю, в отличии от тебя. "Забавно это слышать" "я вообще против политоты на сайте"
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OgoGoLog
17:58
А вот это уже был САРКАЗМ, а не твой ТУПИЗМ из другой статьи.
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Umid Xaydarov
17:55
незнаю как у большей половины, но лично у меня все норм с ценами.
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Truth Sееker
17:55
""Кинжал" и "Калибр" чем не электронные устройства? А?" Натянул сову на глобус. В описании сайта сделан акцент именно на компьютерное железо, всякие гаджеты и тому подобное, про военную тематику там н...
Германия впервые после Второй мировой войны разместит войска на постоянной основе за границей
rogi
17:54
т.е. ты думаешь что они все вытаскивают и тащат в одно место? это просто ближайщее одно из мест куда смогли притащитт
На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
Truth Sееker
17:53
Забавно это слышать от того, кто сам пишет комменты в новостях по политоте)
Германия впервые после Второй мировой войны разместит войска на постоянной основе за границей
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