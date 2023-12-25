Очень удобно: конец года уже вот здесь.

Сегодня в украинском сегменте Telegram понесли «разоблачение» на свой собственный выданный за российский фейк о якобы поражении сразу нескольких истребителей F-16, красиво стоявших в длинную шеренгу на одном из аэродромов. Понятно, что огромное количество пользователей без критического мышления на этот «вброс» повелись, в результате чего на связь пришлось выйти официальному представителю Воздушных сил ВСУ Юрию Игнату.

реклама

По словам Игната, информация о наличии F-16 на украинских аэродромах не соответствует действительности. Сначала необходимо завершить подготовку лётных составов и технического персонала, не говоря уже о том, чтобы довести аэродромы до требуемого уровня.

Как отметил представитель ВС ВСУ, на Украине имеется искреннее желание верить в то, что истребители уже находятся на территории страны, но в реальности раньше, чем в 2024 году, этого не произойдёт.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Россия предупредила страны НАТО о том, что если переданные Украине F-16 будут взлетать на выполнение боевых задач с натовских аэродромов, то это будет означать прямое вовлечение соответствующих стран в боевые действия, со всеми вытекающими из этого последствиями. Теперь вопрос заключается в следующем: кто из восточноевропейских младочленов НАТО готов рискнуть собственной государственностью. Бытует мнение, что политическое руководство в этих странах, конечно, далеко от связи с реальностью, но полностью из ума всё-таки не выжило.