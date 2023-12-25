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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» отгрузил в войска первую партию усовершенствованных ударных БПЛА «Куб»
Об этом сообщил президент концерна.

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Если чему-то текущий вооружённый конфликт на Украине и научил даже бесконечно далёкого от военного дела обывателя, то это тому, что без беспилотников в современных конфликтах делать нечего. Беспилотники являются и глазами, и ушами, и кулаками вооружённых сил в зоне боевого соприкосновения, и самых разных беспилотников должно быть много. В России данный процесс набрал обороты после начала специальной военной операции — когда стало понятно, что договариваться по-хорошему Киеву не позволят его спонсоры.

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С учётом опыта боевых действий происходит модернизация и адаптация практически всего спектра применяемых ВС РФ вооружений и военной техники, и, естественно, беспилотники тоже. В частности, барражирующий боеприпас «Куб» производства концерна «Калашников», который был усовершенствован с учётом требований Минобороны. И вот, о том, что первая партия модернизированных «Кубов» была сегодня отправлена «заказчику», сообщил президент «Калашникова» Алан Лушников.

По словам главы концерна, усовершенствованный «Куб», ставший, по сути, полностью новым продуктом, если учитывать количество изменений, прошёл все необходимые испытания. Ключевым изменением стала более мощная боевая часть беспилотника.

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Сейчас, добавил Лушников, предприятие трудится над тем, чтобы повысить дальность действия «Куба».

#россия #промышленность #беспилотники #«куб»
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