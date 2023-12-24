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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генерал ВСУ заявил, что на Украине уже не осталось добровольцев для набора в войска
И единственно верные выводы из всего происходящего в Киеве делать не собираются.

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Во второй месяц после начала российской специальной военной операции на Украине, когда ВС РФ в рамках договора с Киевом отошли от столицы, что в самом Киеве методом обмана населения было выдано за военную победу, в стране действительно не только взлетел рейтинг президента Зеленского, но и выросли патриотические настроения, на основе которых в военкоматы в самом деле записывалось большое количество добровольцев. Вторую живительную инъекцию данному процессу дали события осени 2022 года, когда официальный Киев, опять же, перевернул ситуацию с ног на голову и выдал организованное отступление ВС РФ на заведомо оборудованные оборонные рубежи как свою «военную победу» в Харьковской и Херсонской областях.

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На фоне этой эйфории в ВСУ удалось не просто набрать массу добровольцев, но и снарядить их под так называемое контрнаступление, стартовавшее в начале лета этого года, и на сегодняшний день уже окончившееся провалом и отсутствием прорыва даже первой линии российской обороны. В связи с тем, что вектор конфликта уже даже визуально очевиден, желающих вступать в ВСУ на Украине резко поубавилось, причём до такой степени, что даже высший офицерский состав бьёт в набат.

Так, сегодня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, комментируя возросшую активность сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; по сути, сеть военкоматов), заявил, что добровольцы, которые самостоятельно вступали в состав вооружённых сил Украины, «закончились».

Как добавил Марченко, сейчас нет понимания, как «физически осуществить» идею мобилизации полумиллиона человек, о которых в рамках своей прямой линии говорил президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с тем, отметил генерал, трудно сказать, какого качества будут такие набранные военнослужащие.

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На самом деле, куда более серьёзный вопрос в другом: на какие деньги осуществлять мобилизацию полумиллиона человек, чем их снаряжать, в какую технику их сажать и какое оружие им выдавать. Согласно комментарию начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за «контрнаступление» в текущем году Украина понесла чуть ли не половину всех своих потерь за всё время специальной военной операции как в технике, так и в личном составе. Это при учёте беспрецедентной поддержки Западом, которая сейчас уже практически сошла на нет. И восполнять эти потери в технике нечем.

#россия #украина #политика #боевые действия
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