А Иран ничего признать не забыл, прежде чем "протест" выражать?

Несмотря на то, что последние годы Россия и Иран активнейшим образом наращивают сотрудничество, в Тегеране, которому это сотрудничество гораздо нужнее, чем Москве, почему-то не могут воздержаться от необоснованных претензий в адрес РФ. В частности, на днях Россия в рамках VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества поддержала заявление, которое гласит о том что три острова в Персидском заливе являются предметом территориального спора между Ираном и ОАЭ.

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Хотя это действительно так, и острова действительно являются спорными территориями, в Иране почему-то сочли необходимым выразить России по этому поводу протест: правительство Исламской республики сообщило о том, что в МИД страны в субботу, 23 декабря, ввиду отсутствия посла был вызван российский временный поверенный в делах, которому был передан «решительный протест» в связи с поддержкой «необоснованных утверждений», содержащихся в вышеупомянутом заявлении.

Здесь следует напомнить, что Тегеран пять известных регионов России таковыми не признаёт, но при этом хочет, чтобы Москва «уважала территориальную целостность стран как признанного и основного принципа отношений между государствами мира». Весьма странный и очень однобокий подход.

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Речь идёт об островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, которые были переданы Британией в пользу Ирана в 1971 году ещё до образования Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). После того как ОАЭ были образованы, между государствами и начался территориальный спор, хотя понятно, что формально и юридически острова находятся в иранской юрисдикции. Необходимо понимать, что РФ поддерживает отношения и с Ираном, и с ОАЭ, поэтому назвать эти территории спорными — наиболее логичное с дипломатической точки зрения решение. В идеале, конечно, было промолчать, но, видимо, ситуация к этому не располагала.