Тем временем ЕС перешёл на американский сжиженный газ. Кто проиграл, а кто выиграл во всей этой экономической войне, предельно понятно.

Преимущество энергоносителей заключается в том, что это самые высоколиквидные товары после непосредственно денег и продуктов питания. Энергия нужна всем и всегда, поэтому покупатель на неё найдётся всегда и везде. Поэтому когда Евросоюз (в основном Германия) в добровольно-принудительном порядке отказался от «зависимости» от российского трубопроводного газа, переключившись на, конечно же, полную «независимость» от американского сжиженного природного газа, «Газпрому» было достаточно лишь перенаправить потоки в страны, которые, по причине своих размеров, используют весь газ, который только можно.

реклама

На данном этапе это в основном Китай, и вот, сегодня «Газпром» сообщил о том, что 23 декабря был установлен очередной рекорд суточных поставок газа в Поднебесную по газопроводу «Сила Сибири». О каких объёмах газа в кубометрах идёт речь, компания не уточнила.

Необходимо понимать, что природный газ это не только и не столько отопление, сколько экологически чистый способ выработки относительно дешёвой электроэнергии, а также один из ключевых продуктов в химической промышленности и топливо в металлургическом производстве. Поскольку сегодня главным промышленным хабом на планете является именно Китай, то нетрудно догадаться, сколько энергоресурсов он способен потребить.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что до Европы, то частично российский газ в неё продолжает поступать — по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» — но для покрытия потребностей ЕС (в основном Германии) этого недостаточно. Поэтому в ЕС без лишней помпы приобретают российский сжиженный природный газ (СПГ), который формально не под «санкциями». А поскольку поставляемый в основном американский СПГ в несколько раз дороже российского трубопроводного газа, то и вся энергоёмкая европейская промышленность от этого пострадала, сделав продукцию непомерно дорогой и, как следствие, неконкурентоспособной. Те производства, которые могли и были интересны США — перебазировались в Град на холме. Так что нетрудно догадаться, что от незаконной развязанной Еврсоюзом экономической войны с Россией победителями выходят в основном Китай и США, проигравшим же — Евросоюз. Впрочем, такова цена слепого следования за Вашингтоном: кто не имеет государственного суверенитета и сильных национально-ориентированных элит, у которых кишка не тонка сказать «Нет!», у того судьба всегда незавидная.