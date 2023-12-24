Эмитентов этих «недружественных» валют можно только поздравить с чередой «правильных» решений.

Ещё два года назад было трудно себе представить, что дедолларизация из категории красивых сказок перейдёт в категорию суровой действительности. Пока что процесс находится только в начальной стадии, и колоссальный импульс ускорения ему был придан самими эмитентами долларов и евро — США и Евросоюзом соответственно, в рамках своей незаконной экономической агрессии против России.

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Как отметил сегодня председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, менее чем за два года — с начала 2022 года по сегодняшний день — доля «дружественных» валют во взаимных расчётах между Россией и другими государствами увеличилась с 4 % до 76 %, то есть доля «недружественных» валют уменьшилась с 96 % до 24 %.

По словам Володина, сейчас в Вашингтоне, понимая, к чему всё движется, бросаются угрозами отключения иностранных банков от своей финансовой системы за нарушение антироссийских санкций.

Понятно, что пока что процесс перехода на национальные валюты носит лишь зачаточный характер, и колоссальный рост он демонстрирует разве что в России, и то — исключительно по причине того, что Запад добровольно-принудительно отрезал себя от российского рынка. Мы до сих пор толком не знаем, в каких валютах рассчитываются между собой государства Глобального Юга. Есть единичные примеры в духе продажи Саудовской Аравии своей нефти Китаю за юани, но, как вы понимаете, пока что это, скорее, исключения, нежели правила.

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Возможно, ситуация начнёт стремительно меняться после расширения БРИКС и создания единой наднациональной валюты этого объединения. Учитывая, что в БРИКС с 1 января 2024 года войдут такие крупные региональные экономики, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иран, и это при том, что интерес к БРИКС проявили ещё несколько десятков государств, будущее без доллара, к которому большинство сегодня относится скептически, не столь отдалённое.